Ученые пророчили конец света 13 ноября 2026 года: чего они боялись и что в итоге случилось

Ученые рассчитали будущее человечества по демографическим данным

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В 1960 году учёные назвали дату, когда население Земли якобы должно было достичь критического предела. Речь идёт о 13 ноября 2026 года, но действительно ли этот прогноз может сбыться.

Более 60 лет назад учёные с помощью математической модели подсчитали, что именно в этот день численность населения Земли при определённом сценарии должна была бы стремительно приближаться к бесконечности, как написали в "lanacion".

Речь идет о работе австрийского учёного Хайнца фон Ферстера, Патриции Моры и Лоуренса Амиота, опубликованной в журнале Science в 1960 году. Статья получила красноречивое название "Судный день: пятница, 13 ноября 2026 года".

Откуда взялась дата 13 ноября

Исследователи проанализировали исторические данные о численности населения за примерно две тысячи лет и построили математическую модель его роста. Она исходила из предположения, что темпы прироста будут продолжать увеличиваться по той же закономерности.

Если перенести такую тенденцию на будущее без каких-либо изменений, модель приводила к так называемой "демографической сингулярности" — моменту, когда расчетная численность населения стремилась бы к бесконечности. Именно так и была получена дата 13 ноября 2026 года.

Однако это не означало, что авторы буквально предсказали гибель человечества именно в этот день. Речь шла о математическом сценарии, построенном на продолжении исторической тенденции роста населения.

Реальность оказалась совсем другой

За более чем шесть десятилетий стало ясно, что такая модель не учла ряд факторов, существенно влияющих на демографию. Прежде всего речь идет о падении рождаемости во многих странах и постепенном замедлении темпов прироста населения.

Современные расчеты ООН не показывают никакого приближения к "бесконечному" росту. Согласно данным World Population Prospects 2024, население планеты будет расти ещё примерно 50–60 лет и достигнет около 10,3 млрд человек в середине 2080-х годов. После этого прогнозируется постепенное сокращение численности населения — примерно до 10,2 млрд к концу века.

Таким образом, 13 ноября 2026 года не является научно подтверждённой датой конца человечества. Это лишь дата, к которой привела математическая модель 1960 года при условии сохранения тогдашней тенденции роста населения.

Когда Земля действительно станет непригодной для сложной жизни

В некоторых научных исследованиях действительно рассматривается очень далекое будущее Земли, но речь идет уже не о демографии, а об изменениях самой планеты и Солнца.

В частности, в исследовании, опубликованном в Nature Geoscience, было смоделировано будущее кислородной атмосферы Земли. Авторы пришли к выводу, что богатая кислородом атмосфера может сохраняться ещё примерно 1,08 млрд лет, после чего из-за постепенного увеличения солнечной активности ожидаются значительные изменения.

Это не прогноз конкретной даты гибели человечества. Речь идет о природных изменениях, которые будут происходить в течение чрезвычайно длительного геологического периода.

Таким образом, старый прогноз о 2026 году не сбывается: современная демография развивается совсем по другому сценарию, а вопрос о далёком будущем Земли измеряется уже не годами, а миллионами и миллиардами лет.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о скрытой угрозе для Украины перед зимой, которую показали спутниковые карты.