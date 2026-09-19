Рыбу на ужин выбирали прямо из бассейна: каким был ресторан "Лето" в Полтаве
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Некоторые называли ресторан "Чемоданчиком"
На углу бывшей улицы Сакко в Полтаве находится супермаркет "АТБ". Но полвека назад на этом месте был фруктовый сад и ресторан с рыбным бассейном. Гость мог выбрать живую рыбу в бассейне, которую тут же готовил повар. Заведение называлось "Лето".
"Телеграф" предлагает вспомнить, как выглядело это заведение.
Ресторан "Лето" начал работу 1 июня 1965 года в Полтаве по адресу улица Сакко, 1. Впоследствии эта улица носила название Петропавловская, а после 29 марта 2023 года получила название Охтырский Шлях.
Заведение возле Ворсклы было рассчитано на 100 мест. Директор ресторана Шалва Сербиладзе накануне открытия обещал, что гостей будут ждать цветы, новая мебель и уютная обстановка.
Отдельное внимание привлекала территория вокруг ресторана. Там находился павильон с бассейном с рыбой.
Именно бассейн был одной из необычных особенностей "Лета". Посетители могли выбрать свежую рыбу — карася или зеркального карпа, после чего повар готовил ее по заказу.
У ресторана "Лето" было и неофициальное название. Как пишут в Facebook-сообществе "Краєзнавчі сторінки Полтавщини", между собой полтавчане называли ресторан просто "Чемоданчик".
Во дворе находился уютный павильон, куда заходили отдыхающие с расположенного неподалеку центрального пляжа. Здесь можно было заказать вино или прохладное пиво, а также шашлык.
Горожане вспоминают, что в "Лето" были достаточно демократические цены. Студенты после получения стипендии могли себе позволить посидеть в этом ресторане. Также бывшие посетители отдельно вспоминают фонтан и рыбный бассейн.
В 1990-е годы заведение начало приходить в упадок и закрылось. Позже в здании ресторана открыли продуктовый магазин, а затем там располагался пункт приема вторичного сырья.
В 2019 году здание бывшего ресторана "Лето" снесли. На его месте появился супермаркет "АТБ".
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