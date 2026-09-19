Рыбу на ужин выбирали прямо из бассейна: каким был ресторан "Лето" в Полтаве

Некоторые называли ресторан "Чемоданчиком"

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На углу бывшей улицы Сакко в Полтаве находится супермаркет "АТБ". Но полвека назад на этом месте был фруктовый сад и ресторан с рыбным бассейном. Гость мог выбрать живую рыбу в бассейне, которую тут же готовил повар. Заведение называлось "Лето".

"Телеграф" предлагает вспомнить, как выглядело это заведение.

Ресторан "Лето" начал работу 1 июня 1965 года в Полтаве по адресу улица Сакко, 1. Впоследствии эта улица носила название Петропавловская, а после 29 марта 2023 года получила название Охтырский Шлях.

Ресторан "Лето" в Полтаве. Фото: Стара Полтава/Facebook

Заведение возле Ворсклы было рассчитано на 100 мест. Директор ресторана Шалва Сербиладзе накануне открытия обещал, что гостей будут ждать цветы, новая мебель и уютная обстановка.

Интерьер ресторана "Лето". Фото: Etoretro

Отдельное внимание привлекала территория вокруг ресторана. Там находился павильон с бассейном с рыбой.

Именно бассейн был одной из необычных особенностей "Лета". Посетители могли выбрать свежую рыбу — карася или зеркального карпа, после чего повар готовил ее по заказу.

У ресторана "Лето" было и неофициальное название. Как пишут в Facebook-сообществе "Краєзнавчі сторінки Полтавщини", между собой полтавчане называли ресторан просто "Чемоданчик".

Во дворе находился уютный павильон, куда заходили отдыхающие с расположенного неподалеку центрального пляжа. Здесь можно было заказать вино или прохладное пиво, а также шашлык.

Горожане вспоминают, что в "Лето" были достаточно демократические цены. Студенты после получения стипендии могли себе позволить посидеть в этом ресторане. Также бывшие посетители отдельно вспоминают фонтан и рыбный бассейн.

В 1990-е годы заведение начало приходить в упадок и закрылось. Позже в здании ресторана открыли продуктовый магазин, а затем там располагался пункт приема вторичного сырья.

На месте этого "АТБ" в Полтаве раньше стоял ресторан "Лето". Фото: ratelist.top

В 2019 году здание бывшего ресторана "Лето" снесли. На его месте появился супермаркет "АТБ".

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