Вода в Киеве подорожает вдвое: где в Украине платят больше
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Киевлян ждет новый тариф на воду
Киевсовет поддержал повышение тарифа на централизованное водоснабжение и водоотведение до 63,79 грн за кубометр. Решение аргументируют ростом расходов предприятий на электроэнергию, топливо и реагенты.
За решение проголосовали 74 депутата, сообщает "Суспільне" со ссылкой на заседание Киевсовета. В то же время даже после повышения столичный тариф не будет самым высоким в Украине — "Телеграф" расскажет, где вода уже стоит более 80–100 грн за кубометр.
Почему Киев повышает тариф
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что необходимость пересмотра тарифов связана с ростом себестоимости услуг. По его словам, рекомендацию по повышению НКРЭКУ предоставляла еще в 2024 году.
"Отрасль водоснабжения оказалась фактически на грани выживания. Вводить экономически обоснованные тарифы для населения мы не будем. Но тариф на воду — в то время, когда выросли тарифы на электроэнергию, цены на топливо, на реагенты — не может оставаться на прежнем уровне", — написал Кличко.
По словам мэра, тарифы на воду сейчас пересматривают и в других регионах Украины.
Сколько киевляне платят сейчас
До пересмотра тарифов в Киеве действует цена, установленная с 1 мая 2024 года:
- централизованное водоснабжение — 16,164 грн/куб. м;
- централизованное водоотведение — 14,220 грн/куб. м;
- вместе — 30,38 грн/куб. м.
Таким образом, предложенный уровень в 63,79 грн за кубометр более чем вдвое превышает нынешнюю суммарную цену.
Где вода уже дороже, чем в Киеве
По данным "Минфина", с 1 июля 2026 года ряд громад пересмотрел тарифы на централизованное водоснабжение и водоотведение. В некоторых городах цены выросли более чем вдвое.
Среди приведенных изданием самых высоких тарифов:
- Умань — 157,32 грн/куб. м;
- Павлоград — 113,47 грн/куб. м вместо 53,66 грн;
- Бердичев — 101,76 грн/куб. м;
- Ужгород — 91,24 грн/куб. м;
- Тернополь — более 87 грн/куб. м с НДС;
- Винница — 81,01 грн/куб. м вместо 25,62 грн;
- Ивано-Франковск — 66,05 грн/куб. м;
- Кременчуг — 64,07 грн/куб. м вместо 31,80 грн;
- Черкассы — 56,71 грн/куб. м.
Наибольший рост среди приведенных примеров — в Виннице: тариф увеличился с 25,62 до 81,01 грн. В Павлограде стоимость также более чем удвоилась — с 53,66 до 113,47 грн.
После утверждения нового тарифа Киев окажется среди городов с дорогой водой, однако 63,79 грн за кубометр все равно будет ниже цен, установленных в Умани, Павлограде, Бердичеве, Ужгороде, Тернополе и Виннице.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что в одной из областей будут платить за воду по тарифам Швейцарии.