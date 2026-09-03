Вода в Киеве подорожает вдвое: где в Украине платят больше

Киевлян ждет новый тариф на воду

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Киевсовет поддержал повышение тарифа на централизованное водоснабжение и водоотведение до 63,79 грн за кубометр. Решение аргументируют ростом расходов предприятий на электроэнергию, топливо и реагенты.

За решение проголосовали 74 депутата, сообщает "Суспільне" со ссылкой на заседание Киевсовета. В то же время даже после повышения столичный тариф не будет самым высоким в Украине — "Телеграф" расскажет, где вода уже стоит более 80–100 грн за кубометр.

Почему Киев повышает тариф

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что необходимость пересмотра тарифов связана с ростом себестоимости услуг. По его словам, рекомендацию по повышению НКРЭКУ предоставляла еще в 2024 году.

"Отрасль водоснабжения оказалась фактически на грани выживания. Вводить экономически обоснованные тарифы для населения мы не будем. Но тариф на воду — в то время, когда выросли тарифы на электроэнергию, цены на топливо, на реагенты — не может оставаться на прежнем уровне", — написал Кличко.

По словам мэра, тарифы на воду сейчас пересматривают и в других регионах Украины.

Сколько киевляне платят сейчас

До пересмотра тарифов в Киеве действует цена, установленная с 1 мая 2024 года:

централизованное водоснабжение — 16,164 грн/куб. м;

централизованное водоотведение — 14,220 грн/куб. м;

вместе — 30,38 грн/куб. м.

Таким образом, предложенный уровень в 63,79 грн за кубометр более чем вдвое превышает нынешнюю суммарную цену.

Тариф на воду в Киеве. Инфографика: ИИ "Телеграф"

Где вода уже дороже, чем в Киеве

По данным "Минфина", с 1 июля 2026 года ряд громад пересмотрел тарифы на централизованное водоснабжение и водоотведение. В некоторых городах цены выросли более чем вдвое.

Среди приведенных изданием самых высоких тарифов:

Умань — 157,32 грн/куб. м;

— 157,32 грн/куб. м; Павлоград — 113,47 грн/куб. м вместо 53,66 грн;

— 113,47 грн/куб. м вместо 53,66 грн; Бердичев — 101,76 грн/куб. м;

— 101,76 грн/куб. м; Ужгород — 91,24 грн/куб. м;

— 91,24 грн/куб. м; Тернополь — более 87 грн/куб. м с НДС;

— более 87 грн/куб. м с НДС; Винница — 81,01 грн/куб. м вместо 25,62 грн;

— 81,01 грн/куб. м вместо 25,62 грн; Ивано-Франковск — 66,05 грн/куб. м;

— 66,05 грн/куб. м; Кременчуг — 64,07 грн/куб. м вместо 31,80 грн;

— 64,07 грн/куб. м вместо 31,80 грн; Черкассы — 56,71 грн/куб. м.

Где вода подорожала больше всего. Инфографика: ИИ "Телеграф"

Наибольший рост среди приведенных примеров — в Виннице: тариф увеличился с 25,62 до 81,01 грн. В Павлограде стоимость также более чем удвоилась — с 53,66 до 113,47 грн.

После утверждения нового тарифа Киев окажется среди городов с дорогой водой, однако 63,79 грн за кубометр все равно будет ниже цен, установленных в Умани, Павлограде, Бердичеве, Ужгороде, Тернополе и Виннице.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в одной из областей будут платить за воду по тарифам Швейцарии.