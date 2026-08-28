Надежда на Бога и погоду, - в Киевсовете рассказали, к чему готовиться столице зимой

Отопительный сезон начнется, но тепло может дойти не до всех

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Киеву стоит готовиться к тяжелой зиме, ведь существует реальный риск, что план устойчивости столицы не будет выполнен.

Об этом в комментарии "Телеграфу" заявил глава фракции "Слуга народа" в Киевсовете Андрей Витренко.

По словам депутата, с финансированием плана устойчивости проблем нет, однако есть сложности с выполнением необходимых работ.

– На самом деле никто не знает, что будет. По состоянию на сегодняшний день средства освоены на 20–25%, а работы выполнены на 40%. Почему такая разница? Потому что не все акты подписаны, не все оплачены. Денег более чем достаточно. Но ситуация будет тяжелой. Все зависит от интенсивности атак врага, а мы видим, что они и сейчас интенсивные. Поэтому на самом деле нас ожидает тяжелая зима. Дай Бог, нам повезет и зимой будет тепло, а не "минус" 20, как было прошлой зимой, а хотя бы 5–7 градусов мороза. Тогда у нас еще есть шансы, – отметил Витренко.

Неопределенной остается ситуация с теплоснабжением жилого массива Троещина, где прошлой зимой положение местных жителей было особенно критическим.

– В плане устойчивости это учтено. Однако по тепловой энергии не учтена значительная часть города, поскольку нет подрядчиков. Сейчас мы тушим "пожар", чтобы подключить [к теплу] максимальное количество домов. Но, опять же, сейчас все ОСМД, жилищные кооперативы должны готовить свои дома к сложной зиме. Нужно ускоряться. 15 ноября начнется отопительный сезон, но работы в плане устойчивости прописаны до 31 декабря, потому что это конец бюджетного периода. Поэтому этот разрыв между 15 ноября и 31 декабря будет очень тяжелым. Когда отопительный сезон начнется де-юре, но лишь частично может начаться де-факто, – подчеркнул депутат Киевсовета.

В итоге, по словам Андрея Витренко, остается высокая вероятность того, что план устойчивости Киева не будет выполнен на 100%.

Напомним, "Телеграф" рассказывал, что, по словам народного депутата от "Слуги народа", члена комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Сергея Нагорняка, шесть областных центров Украины рискуют зимой остаться без тепла.