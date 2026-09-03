Вода у Києві здорожчає вдвічі: де в Україні платять найбільше

Киян чекає новий тариф на воду

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Київрада підтримала підвищення тарифу на централізоване водопостачання та водовідведення до 63,79 грн за кубометр. Рішення аргументують зростанням витрат підприємств на електроенергію, пальне та реагенти.

За рішення проголосували 74 депутати, повідомляє "Суспільне" з посиланням на засідання Київради. Водночас навіть після підвищення столичний тариф не буде найвищим в Україні — "Телеграф" розповість, де вода вже коштує понад 80–100 грн за кубометр.

Чому Київ підвищує тариф

Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що необхідність перегляду тарифів пов'язана зі зростанням собівартості послуг. За його словами, рекомендацію щодо підвищення НКРЕКП надавала ще у 2024 році.

"Галузь водопостачання опинилася фактично на межі виживання. Запроваджувати економічно обґрунтовані тарифи для населення ми не будемо. Але тариф на воду — в той час, коли зросли тарифи на електроенергію, ціни на пальне, на реагенти — не може залишатися на колишньому рівні", — написав Кличко.

За словами мера, тарифи на воду нині переглядають і в інших регіонах України.

Скільки кияни платять зараз

До перегляду тарифів у Києві діє ціна, встановлена з 1 травня 2024 року:

централізоване водопостачання — 16,164 грн/куб. м ;

; централізоване водовідведення — 14,220 грн/куб. м ;

; разом — 30,38 грн/куб. м.

Таким чином, запропонований рівень у 63,79 грн за кубометр більш ніж удвічі перевищує нинішню сумарну ціну.

Тариф на воду у Києві. Інфографіка: ШІ "Телеграф"

Де вода вже дорожча, ніж у Києві

За даними "Мінфіну", з 1 липня 2026 року низка громад переглянула тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення. У деяких містах ціни зросли більш ніж удвічі.

Серед наведених виданням найвищих тарифів:

Умань — 157,32 грн/куб. м;

— 157,32 грн/куб. м; Павлоград — 113,47 грн/куб. м замість 53,66 грн;

— 113,47 грн/куб. м замість 53,66 грн; Бердичів — 101,76 грн/куб. м;

— 101,76 грн/куб. м; Ужгород — 91,24 грн/куб. м;

— 91,24 грн/куб. м; Тернопіль — понад 87 грн/куб. м з ПДВ;

— понад 87 грн/куб. м з ПДВ; Вінниця — 81,01 грн/куб. м замість 25,62 грн;

— 81,01 грн/куб. м замість 25,62 грн; Івано-Франківськ — 66,05 грн/куб. м;

— 66,05 грн/куб. м; Кременчук — 64,07 грн/куб. м замість 31,80 грн;

— 64,07 грн/куб. м замість 31,80 грн; Черкаси — 56,71 грн/куб. м.

Де вода подорожчала найбільше. Інфографіка: ШІ "Телеграф"

Найбільше зростання серед наведених прикладів — у Вінниці: тариф збільшився з 25,62 до 81,01 грн. У Павлограді вартість також більш ніж подвоїлася — з 53,66 до 113,47 грн.

Після затвердження нового тарифу Київ опиниться серед міст із дорогою водою, однак 63,79 грн за кубометр все одно буде нижче за ціни, встановлені в Умані, Павлограді, Бердичеві, Ужгороді, Тернополі та Вінниці.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в одній з областей платитимуть за воду по тарифам Швейцарії.