В Киеве хотят не закрывать детсады во время тревог и изменить сирены

Круглосуточные атаки дронов изменили жизнь жителей столицы

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На официальном сайте Киевского городского совета появились две новые петиции — №14516 и №14520. Их авторы предлагают разрешить принимать детей в сады во время дроновой угрозы, а также отказаться от новой системы уровней опасности и вернуть привычный сигнал воздушной тревоги.

Об этом сообщает "Телеграф", ссылаясь на электронные обращения к столичным властям.

Сбор подписей начался 9 и 10 сентября 2026 года. Инициативу по работе детсадов, которую подал Алексей Бида, поддержали 125 человек. Петиция Ярослава Шульги о возвращении предварительного сигнала тревоги набрала 118 голосов. Для обязательного рассмотрения городским головой Виталием Кличко каждое обращение должно собрать не менее 6000 подписей.

Правила приема детей в сады усложняют жизнь родителей

В петиции №14516 говорится, что атаки вражеских беспилотников на Киев стали почти круглосуточными. В то же время действующие правила запрещают принимать детей в дошкольные учреждения во время воздушной тревоги. По мнению автора обращения, из-за этого родители не могут нормально работать, а городская экономика испытывает дополнительные трудности.

Киевлянин призывает КГГА пересмотреть протоколы безопасности и разрешить садикам принимать детей во время тревоги "желтого" уровня.

"Сегодняшний день дает нам новые вызовы. В настоящее время дроновые атаки на город проходят круглосуточно. По старому протоколу не принимают детей в садики, не работают ТРЦ, что блокирует возможность работать, поддерживать экономику и жить нормальной жизнью в целом. Просим обновить протокол и разрешить прием детей во время тревог желтого уровня", — отмечается в обращении.

Новая система сирен только запутывает киевлян

В свою очередь автор петиции №14520 предлагает упразднить разделение сигналов воздушной тревоги по уровням опасности. Он считает, что новая система не упрощает ориентирование при угрозе, а наоборот — дезориентирует жителей столицы.

В обращении городские власти просят отказаться от нового формата и вернуть предыдущий сигнал тревоги, который был знаком и понятен киевлянам.

"Просим поддержать петицию по поводу изменения сигнала по уровням опасности на предыдущий, который был до этого. Потому что с этими уровнями совершенно непонятно для людей. Это только запутывает", — пояснил Шульга.

Поддержать обе петиции можно на официальном портале электронных обращений Киевского городского совета.

Следует отметить, что зарегистрировать петицию может любой житель столицы, а изложенные в обращениях предложения являются личной позицией их авторов. Даже после сбора необходимых 6000 подписей требования петиции будут иметь для городских властей рекомендательный характер.

Напомним, это уже не первая петиция по приему детей в садик во время тревоги. Автор электронного документа Павел Буссель отметил, что данная система создает дополнительные риски для жизни граждан.