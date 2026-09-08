"Это риски для жизни": в Киеве требуют от власти изменить правила в детских садах

Ситуация ставит взрослых перед сложным выбором в момент, когда счет может идти на минуты

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В Киеве родители предлагают изменить правила приема детей в детских садах во время воздушной тревоги. Согласно действующему порядку, если сигнал тревоги застает семью по дороге в сад, то ребенка нельзя передать воспитателю даже после того, как с ним добрались до укрытия заведения.

На сайте Киевского городского совета была опубликована петиция, автор которой призывает изменить правила. Он отмечает, что данная система создает дополнительные риски для жизни граждан.

"Действующие инструкции, запрещающие прием детей в учреждения дошкольного образования во время объявленной воздушной тревоги, на практике создают дополнительные риски для жизни граждан и нарушают права участников образовательного процесса", — пишет автор инициативы.

В петиции указываются три основные проблемы действующих правил в детских садах:

Угроза жизни и здоровью. Если тревога застает семью в пути, отказ в приеме ребенка непосредственно в укрытии заведения заставляет родителей с малолетними детьми находиться на улице или искать посторонние укрытия. Это прямо подвергает их опасности во время атак вместо немедленного перемещения к обустроенному укрытию ДУЗ.

Если тревога застает семью в пути, отказ в приеме ребенка непосредственно в укрытии заведения заставляет родителей с малолетними детьми находиться на улице или искать посторонние укрытия. Это прямо подвергает их опасности во время атак вместо немедленного перемещения к обустроенному укрытию ДУЗ. Экономические и социальные последствия. Длительные и частые утренние тревоги в Киеве делают невозможным своевременное прибытие родителей на рабочие места, наносят систематические опоздание, потерю дохода или работы, что наносит ущерб экономике города.

Длительные и частые утренние тревоги в Киеве делают невозможным своевременное прибытие родителей на рабочие места, наносят систематические опоздание, потерю дохода или работы, что наносит ущерб экономике города. Логическая и безопасность целесообразность. Согласно Постановлению КМУ № 1331, укрытия учебных заведений предназначены для защиты участников образовательного процесса. Передача ребенка "из рук в руки" персонала внутри укрытия полностью отвечает требованиям безопасности: ребенок попадает от родителей к воспитателю в самой безопасной точке заведения, где надзор, уход и образовательный процесс уже продолжаются.

Три проблемы в детских садах. Инфографика: "Телеграф"/ ИИ

Автор также называет три тебования к Киевской городской государственной администрации:

Просмотреть действующие регламенты и разработать порядок, разрешающий передачу ребенка дежурному воспитателю непосредственно в укрытии ДУЗ во время воздушной тревоги.

Утвердить четкий алгоритм идентификации и учета детей при приеме в укрытии.

Направить соответствующие разъяснения руководителям коммунальных ДОУ г. Киева для устранения формальных препятствий в реализации права детей в защиту и образование.

Текст петиции на сайте Киевского горсовета. Скриншот: "Телеграф"

Сбор подписей будет длиться еще 58 дней. Для того, чтобы петиция попала на рассмотрение городской власти, необходимо собрать 6 000 голосов. На момент выхода публикации собрано 38.

Сбор подписей. Скриншот: "Телеграф"

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что киевляне обратились в КГГА с громким требованием насчет ночных воздушных тревог.