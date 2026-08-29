Одна тревога на весь Киев: почему столицу до сих пор не могут разделить на отдельные районы

Почему тревога раздается и на правом, и на левом берегу

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В Киеве воздушная тревога до сих пор объявляется для всего города, даже если потенциальная угроза может касаться лишь его части. На фоне рекордного количества сигналов этот вопрос вновь стал особенно актуальным.

Почему столицу не могут разделить на отдельные зоны оповещения, как это сделали в Израиле, и как город собирается работать, если многочасовые тревоги станут новой реальностью — рассказывает "Телеграф".

Почему тревога звучит по всему Киеву

Киев — большой город, который фактически разделен Днепром на правобережную и левобережную части. При этом система оповещения работает централизованно: если воздушную тревогу объявляют в столице, сигнал получает весь город.

Из-за этого даже потенциальная угроза для одного-двух районов означает остановку или ограничение работы для жителей всех районов.

Идея перейти на локализованные тревоги уже неоднократно обсуждалась. В частности, на сайте Киевсовета регистрировали петицию с призывом изменить систему оповещения.

Петиция с призывом изменить систему оповещения в Киеве. Фото: "Телеграф"

Автор петиции подчеркивал, что действующая система заставляет реагировать на сигнал всех жителей столицы, даже если реальная угроза касается лишь части города.

"Действующая централизованная система оповещения включает сирены на территории всего города одновременно даже тогда, когда реальная угроза касается одного-двух районов", — говорится в тексте петиции.

По мнению автора, это создает у киевлян постоянный фоновый стресс и может влиять на реакцию людей на сигналы опасности.

Впрочем, петиция не набрала необходимого количества голосов, поэтому решение об изменении системы на ее основе не приняли.

Что говорят в КГВА об израильской системе

Отдельно вопрос локализованного оповещения прокомментировал начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

В интервью Укринформу он заявил, что внедрять израильскую модель оповещения по районам в Киеве пока не планируют.

"На сегодняшний день, по моей информации, военные не считают этот формат технически целесообразным", — пояснил начальник Киевской ГВА.

По словам Ткаченко, проблема связана с плотностью городской застройки и спецификой современных воздушных атак.

"Из-за плотности городской застройки и специфики угроз — в частности "Шахедов", которые уже фактически действуют как реактивные снаряды, — нет возможности оперативно и точно различать угрозу по районам".

Поэтому локальное оповещение пока не рассматривается. В то же время начальник КГВА призвал киевлян не игнорировать воздушные тревоги и каждый раз направляться в укрытия.

Как Киев будет работать во время длительных тревог

Пока систему оповещения не меняют, столица ищет способы адаптировать работу города к длительным воздушным тревогам.

Пресс-секретарь КГВА Екатерина Поп в эфире Громадського радио рассказала, что во время длительных тревог могут усилить работу наземного общественного транспорта. Это особенно актуально в случаях, когда из соображений безопасности останавливают движение поездов на наземных участках метро.

КГВА также прорабатывает вопрос работы образовательных и медицинских учреждений. По словам Екатерины Поп, в некоторых учебных заведениях уже рассматривают возможность распределения школьников и дошкольников на несколько смен. Это позволит продолжать образовательный процесс даже в случае необходимости переходить в укрытия.

Что касается частного бизнеса и торговых центров, решение о продолжении или приостановке работы во время тревоги принимают владельцы.

Также пресс-секретарь КГВА добавила, что масштабные изменения в организации работы столицы во время длительных тревог потребуют отдельных решений Совета обороны Киева.

В Киеве зафиксировали антирекорд по количеству тревог

Вопрос организации жизни столицы во время тревог стал особенно актуальным после рекордных показателей последних дней.

27 августа в Киеве объявили 13 воздушных тревог — больше всего за одни сутки с начала полномасштабной войны.

Предыдущий максимум составлял 12 сигналов за сутки. Его зафиксировали 1 марта 2022 года, в первые недели полномасштабного вторжения России.

Последние дни показали, насколько выросло количество тревог в столице:

26 августа — 2 воздушные тревоги, общая продолжительность — около 1 часа 20 минут.

27 августа — 13 тревог, суммарная продолжительность — около 14 часов 30 минут.

28 августа — 12 тревог, общая продолжительность — около 10 часов 40 минут.

Количество тревог в Киеве. Инфографика: ИИ "Телеграф"

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