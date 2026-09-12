Воздушная тревога застала в "АТБ": может ли кассир покинуть покупателей в очереди, чтобы пойти в укрытие

Каждый работник принимает это решение самостоятельно

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

В "АТБ" кассиры не обязаны оставлять кассы и уходить в укрытие во время воздушной тревоги. Однако имеют такое право даже если в очереди много людей.

"Там все сугубо по желанию. Сотрудник может либо уходить или не уходить", — рассказал "Телеграфу" сотрудник "АТБ".

Как правило, на входной двери супермаркетов "АТБ" размещена табличка с информацией, где расположено ближайшее укрытие. В отличие от других сетей "АТБ" автоматически не прекращают работу во время воздушной тревоги.

Что в "АТБ" делают с теми, кто отказывается выходить во время тревоги

Сотрудники некоторых "АТБ" просят покупателей покинуть магазин во время воздушной тревоги, чтобы его могли закрыть. Однако иногда человек боится выйти на улицу, потому что летят ракеты или дроны и ему кажется более безопасным находиться в помещении. Решение о том, оставлять ли такого человека в здании, принимают сотрудники магазина в каждой конкретной ситуации.

Работают ли "АТБ" во время тревоги

По состоянию на сентябрь 2026 года большинство магазинов сети "АТБ" продолжают работать во время воздушной тревоги. Графики работы корректируются в зависимости от региона, уровня угрозы и текущей ситуации. В так называемых тыловых областях торговля не прекращается во время тревоги. Главное правило для покупателей – следить за объявлениями персонала и переходить в укрытие при необходимости.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какая привычка покупателей "АТБ" задерживает всю очередь. Ускорить процесс может каждый.