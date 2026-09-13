У Києві хочуть не закривати дитсадки під час тривог та змінити сирени

Цілодобові атаки дронів змінили життя мешканців столиці

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На офіційному сайті Київської міської ради з’явилися дві нові петиції — №14516 та №14520. Їхні автори пропонують дозволити приймати дітей до садочків під час дронової загрози, а також відмовитися від нової системи рівнів небезпеки та повернути звичний сигнал повітряної тривоги.

Про це повідомляє "Телеграф", посилаючись на електронні звернення до столичної влади.

Збір підписів розпочався 9 та 10 вересня 2026 року. Ініціативу щодо роботи дитсадків, яку подав Олексій Біда, наразі підтримали 125 людей. Петиція Ярослава Шульги про повернення попереднього сигналу тривоги набрала 118 голосів. Для обов’язкового розгляду міським головою Віталієм Кличком кожне звернення має зібрати щонайменше 6000 підписів.

Правила прийому дітей до садочків ускладнюють життя батьків

У петиції №14516 йдеться про те, що атаки ворожих безпілотників на Київ стали майже цілодобовими. Водночас чинні правила забороняють приймати дітей до дошкільних закладів під час повітряної тривоги. На думку автора звернення, через це батьки не можуть нормально працювати, а міська економіка зазнає додаткових труднощів.

Киянин закликає КМДА переглянути безпекові протоколи та дозволити садочкам приймати дітей під час тривоги "жовтого" рівня.

"Сьогодення дає нам нові виклики. Наразі дронові атаки на місто відбуваються цілодобово. За старим протоколом не приймають дітей у садочки, не працюють ТРЦ, що блокує можливість працювати, підтримувати економіку і жити нормальне життя загалом. Просимо оновити протокол та дозволити прийом дітей під час тривог жовтого рівня", — зазначено у зверненні.

Нова система сирен лише заплутує киян

Своєю чергою, автор петиції №14520 пропонує скасувати поділ сигналів повітряної тривоги за рівнями небезпеки. Він вважає, що нова система не спрощує орієнтування під час загрози, а навпаки — дезорієнтує мешканців столиці.

У зверненні міську владу просять відмовитися від нового формату та повернути попередній сигнал тривоги, який був знайомий і зрозумілий киянам.

"Просимо підтримати петицію стосовно зміни сигналу за рівнями небезпеки на попередній, який був до цього. Тому що з цими рівнями зовсім не зрозуміло для людей. Це тільки заплутує", — пояснив Шульга.

Підтримати обидві петиції можна на офіційному порталі електронних звернень Київської міської ради.

Варто зазначити, що зареєструвати петицію може будь-який мешканець столиці, а викладені у зверненнях пропозиції є особистою позицією їхніх авторів. Навіть після збору необхідних 6000 підписів вимоги петиції матимуть для міської влади рекомендаційний характер.

Нагадаємо, це вже не перша петиція стосовно прийому дітей у садочок під час тривоги. Автор електронного документа Павло Буссель зазначив, що ця система створює додаткові ризики для життя громадян.