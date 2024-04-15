Кривой Рог аварийно обесточили: в чем причина и когда горожанам вернут свет

Горожанам напомнили, как следует действовать

В Кривом Роге вечером 15 апреля экстренно отключили свет. Энергетики уже работают и обещают восстановить подачу электроэнергии в течение нескольких часов.

Об этом сообщил мэр Кривого Рога Александр Вилкул. Причины аварийного отключения он не сообщил.

По словам мэра, обесточен фактически весь город. Больницы и критическая инфраструктура перешли на генераторы. Вилкул напомнил, что в городе есть 213 "Пунктов несокрушимости", в которых можно зарядить телефоны, выпить горячего чая и не только.

"Энергетики обещают восстановление через несколько часов", — сказал мэр.

Как сообщает "Первый Криворожский", массовые отключения света в городе начались после 19:00. Причина — плохие погодные условия, сильный ветер и дождь. Из-за этого были обесточены Саксаганский, Терновский и Покровский районы города по адресам:

м-н Юбилейный,

м-н Солнечный,

м-н Горняцкий,

ул. Быкова,

ул. Екатериновская,

м-н 4,5,7 Заречный,

ул. Генерала Радиевского,

пр. 200-г. Кривого Рога,

ул. Спасская,

ул. Содружества.

По информации ДТЕК, в Днепропетровской области гроза с порывистым ветром ожидается 15 и 16 апреля. Энергетики в усиленном режиме готовы ликвидировать последствия возможных аварий, если они возникнут.

"Напоминаем: неблагоприятные погодные условия могут привести к падению деревьев и обрыву проводов. Будьте осторожны, не пренебрегайте правилами безопасности и не приближайтесь к линиям электропередачи", — сказано в сообщении ДТЭК.

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