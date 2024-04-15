Кривой Рог аварийно обесточили: в чем причина и когда горожанам вернут свет
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Горожанам напомнили, как следует действовать
В Кривом Роге вечером 15 апреля экстренно отключили свет. Энергетики уже работают и обещают восстановить подачу электроэнергии в течение нескольких часов.
Об этом сообщил мэр Кривого Рога Александр Вилкул. Причины аварийного отключения он не сообщил.
По словам мэра, обесточен фактически весь город. Больницы и критическая инфраструктура перешли на генераторы. Вилкул напомнил, что в городе есть 213 "Пунктов несокрушимости", в которых можно зарядить телефоны, выпить горячего чая и не только.
"Энергетики обещают восстановление через несколько часов", — сказал мэр.
Как сообщает "Первый Криворожский", массовые отключения света в городе начались после 19:00. Причина — плохие погодные условия, сильный ветер и дождь. Из-за этого были обесточены Саксаганский, Терновский и Покровский районы города по адресам:
- м-н Юбилейный,
- м-н Солнечный,
- м-н Горняцкий,
- ул. Быкова,
- ул. Екатериновская,
- м-н 4,5,7 Заречный,
- ул. Генерала Радиевского,
- пр. 200-г. Кривого Рога,
- ул. Спасская,
- ул. Содружества.
По информации ДТЕК, в Днепропетровской области гроза с порывистым ветром ожидается 15 и 16 апреля. Энергетики в усиленном режиме готовы ликвидировать последствия возможных аварий, если они возникнут.
"Напоминаем: неблагоприятные погодные условия могут привести к падению деревьев и обрыву проводов. Будьте осторожны, не пренебрегайте правилами безопасности и не приближайтесь к линиям электропередачи", — сказано в сообщении ДТЭК.
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