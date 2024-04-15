Кривий Ріг аварійно знеструмили: у чому причина і коли городянам повернуть світло

Містянам нагадали, як слід діяти

У Кривому Розі ввечері 15 квітня екстрено відключили світло. Енергетики вже працюють та обіцяють відновити подачу електроенергії протягом кількох годин.

Про це повідомив мер Кривого Рогу Олександр Вілкул. Причини аварійного відключення він не повідомив.

За словами мера, знеструмлено фактично все місто. Лікарні та критична інфраструктура перейшли на генератори. Вілкул нагадав, що у місті є 213 "Пунктів незламності", в яких можна зарядити телефони, випити гарячого чаю і не тільки.

"Енергетики обіцяють відновлення за кілька годин", — сказав мер.

Як повідомляє "Перший Криворізький", масові відключення світла у місті почалися після 19:00. Причина – погані погодні умови, сильний вітер та дощ. Через це було знеструмлено Саксаганський, Тернівський та Покровський райони міста за адресами:

м-н Ювілейний,

м-н Сонячний,

м-н Гірницький,

вул. Бикова,

вул. Катеринівська,

м-н 4,5,7 Зарічний,

вул. Генерала Радієвського,

пр. 200-р. Кривого Рогу,

вул. Спаська,

вул. Співдружності.

За інформацією ДТЕК, на Дніпропетровщині гроза з поривчастим вітром очікується 15 та 16 квітня. Енергетики у посиленому режимі готові ліквідувати наслідки аварій.

"Нагадуємо: несприятливі погодні умови можуть призвести до падіння дерев та обриву дротів. Будьте обережні, не нехтуйте правилами безпеки й не наближайтеся до ліній електропередач", — сказано в повідомленні ДТЕК.

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