В "АТБ" назвали товары, которые воруют чаще всего — и это не алкоголь

Что чаще всего пытаются вынести без оплаты

В сети "АТБ" назвали товары, которые чаще всего пытаются украсть покупатели. Интересно, что люди воруют не только для себя, но и для своих любимцев.

Товары, которые чаще всего пытаются украсть, назвали представители "АТБ". Они ответили на один из самых распространенных вопросов о сети.

По словам работников "АТБ" в супермаркете чаще всего пытаются украсть сливочное масло, шоколадные глазированные сырки, корм для животных в стограммовых пачках. Также в этот список входят все мелкие товары, расположенные в прикассовой зоне магазинов.

Чаще всего воруют у "АТБ". Инфографика: "Телеграф"/ИИ

Имеет ли магазин право обыскивать сумки или карманы покупателя в случае подозрения на кражу

Закон не разрешает принудительную проверку сумок или карманов без согласия клиента. Это может квалифицироваться как нарушение неприкосновенности частной жизни или даже незаконное задержание, пояснили на сайте "Торгсофт".

Человека нельзя обыскивать без его согласия, даже если есть подозрение на воровство. Работник магазина может только попросить клиента добровольно показать содержимое его вещей.

Даже если клиент согласился, он должен самостоятельно вытащить и показать вещи для осмотра. Работник магазина не имеет права этого делать.

В случае обоснованного подозрения представитель магазина может вызвать полицию. Однако правоохранителям надо будет предоставить доказательства возможной кражи — сработала рамка сигнализации на выходе, камеры видеонаблюдения зафиксировали подозрительное действие, продавец, охранник или кто-нибудь из покупателей стали свидетелями возможного правонарушения и сообщили о нем.

Согласно законодательству Украины клиент, заподозренный в краже, имеет право:

Требовать доказательства (например, видео).

Отказаться проходить в другое помещение, например в комнату охраны.

Сам обратиться в полицию, суд или инспекцию по защите прав потребителей относительно клеветы, унижения его достоинства.

Когда сеть "АТБ" только запускалась, владельцы опасались массовых краж

Совладелец "АТБ" Виктор Карачун рассказывал, что в далеком 1993 году, когда создавался бизнес, сейчас выросший в крупнейшую в Украине сеть розничной торговли, владельцы опасались, что посетители супермаркетов будут воровать товар с полок, если тот будет в открытом доступе. Они рассматривали идею торговли в формате "гастроном" — через прилавок.

Ранее "Телеграф" рассказывал, должен ли покупатель "АТБ" оплачивать товар, который случайно разбил. Вы будете удивлены.