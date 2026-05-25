Подобрал раненое животное в лесу, вылечил и получил штраф: что он нарушил

Многие украинцы до сих пор не знают, что содержание дикого животного, которое они подобрали в лесу и вылечили из благих намерений, может обернуться штрафом или даже уголовной ответственностью.

Штрафа за спасение и оказание помощи раненому дикому животному не будет, но только при условии, что вы действуете законно и не пытаетесь оставить животное как домашнего любимца или извлечь из него выгоду, как объясняет "Телеграф" на основе данных из закона Украины "О защите животных от жестокого обращения".

Ответственность и штрафы

За содержание, покупку/продаж или незаконное изъятие диких животных суммы штрафов варьируются от 340 до 5100 гривен в зависимости от вида животного и его природоохранного статуса. Во всех случаях правонарушение также подразумевает обязательную конфискацию животного.

Расчет осуществляется на основе не облагаемого налогом минимума доходов граждан (НМДГ), который составляет 17 гривен.

За жестокое обращение с животным без тяжких последствий предусмотрена административная ответственность. За первое нарушение могут быть оштрафованы на сумму от 3400 до 5100 гривен, а за повторный случай в течение года или действия группой лиц — до 8500 гривен. Кроме того, суд может назначить административный арест до 15 суток и принять решение о конфискации животного.

За покупку, продажу, обмен или другие незаконные операции с дикими животными штраф составляет от 510 до 1700 грн с возможной конфискацией.

Когда речь идет о животных из Красной книги или объектах природно-заповедного фонда, штраф может достигать от 1 700 до 3 655 грн, также с конфискацией.

Когда могут быть оштрафованы за помощь раненому животному.

