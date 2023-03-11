Антистресс на выходные. 3 комедиийных сериала о полицейских (видео)

Пародия на детективы, французская классика о продажных копах и черная комедия об ирландском характере

На этих выходных снова обещают дожди, так что порция хорошего настроения совсем не повредит. "Телеграф" снова собрал для вас три комедийных сериала о полицейских и преступниках, которые обязательно поднимут настроение и заодно напомнят, что даже закон может быть смешным.

Рожденный в Ирландии

Кажется, перед нами очередная история "плохого лейтенанта" (точнее, сержанта), который тянет необременительную лямку службы где-то в ирландской глуши. Он не дурак выпить, не брезгует услугами проституток и плевать хотел на начальство – в общем, и человек он, кажется, так себе, и профессионал не из лучших. Но когда на родном полуострове начинаются разборки наркоторговцев (что немаловажно, из Лондона), этот неуклюжий деревенский увалень показывает и смекалку, и характер.

Собственно, "Однажды в Ирландии" – это фильм о национальном характере. Точнее, об ирландском духе, который дал этому народу силы пережить страшный голод в середине XIX века и много лет вести освободительную борьбу. Анекдотическим чертам национального характера ирландцев – вздорных и упрямых пьяниц, посвящены как раз "Банши Инишерина". Не зря фильм Макдоны-старшего стал одним из хитов национального кинопроката: такими полицейскими можно и нужно гордится.

Своеобразный, довольно циничный юмор этой ленты кроется в диалогах – чего только стоят словесные пикировки исполнителя главной роли Брендана Глисона (в Ирландии много прекрасных актеров, но Глисон, кажется, отдувается за всех коллег) или рассуждения гангстеров о том, приносят ли деньги счастье. Наконец, "Однажды в Ирландии" венчает один из лучших на свете финалов. Если еще не видели, это стоит увидеть.

Нескромное обаяние идиотизма

Фильм "Голый пистолет" в свое время пользовался огромным успехом, в том числе в наших краях – на пиратских видеокассетах. Но мало кто знает, что это кинотеатральная адаптация сериала "Полицейский отряд!", который транслировался на канале АВС с марта по июль 1982 года и был закрыт после 6 эпизодов.

По мнению фанатов, сериал опередил свое время. Например, его создатели, Джим Абрахамс и братья Цукер, убедили продюсеров убрать закадровый смех, что было нетипично для комедии на ТВ. "Если бы "Полицейский отряд!" был снят двадцать лет спустя, это был бы настоящий хит. В 1982 году рядовой зритель был просто не в состоянии угнаться за его темпом, его скорострельными шутками", – суммировал создатель "Симпсонов" Мэтт Грейнинг.

Судьба фильма, в котором были собраны лучшие шутки из сериала, оказалась удачливее – в дальнейшем сняли еще два продолжения. Кроме того, что он пародировал вполне конкретные полицейские боевики (но кто теперь узнает эти цитаты!), главной удачей "Голого пистолета" стал Лесли Нильсен, играющий недотепу-инспектора, попадающего из-за своей глупости и самонадеянности в разные комические ситуации.

Харизматичный актер второплановых ролей, снимавшийся еще с пятидесятых, Нильсен на шестом десятке сменил амплуа и стал комиком. Огромный драматический опыт позволил ему не просто корчить гримасы, но еще очень смешно обыгрывать драматургические штампы – в чем, собственно, непроходящая свежесть этого фильма. Любопытно, что коллегу инспектора сыграл футболист О. Джей Симпсон, позднее обвиненный в двойном убийстве (его делу посвящен первый сезон антологии "Американская история преступлений").

Продажный и еще продажнее

Как и "Голый пистолет", фильм классика французской комедии Клода Зиди "Откройте, полиция!" (оригинальное название "Мой новый напарник", 1984 год) тоже породил несколько продолжений.

Это смешная и, как часто бывает в хороших комедиях, с горьковатым привкусом история пожилого комиссара полиции, коррумпированного до мозга костей, который берет под свою опеку молодого идеалиста, только переведенного в Париж и мечтающего о полицейской карьере. Поначалу честный и неподкупный, он настолько вошел во вкус, что перещеголял своего учителя – со всеми трагикомическими последствиями.

Французской культуре свойственен пиетет перед харизматичными преступниками. Немало французских детективщиков – это бывшие бандиты, которые по примеру великого Жана Жене начинали писать во время отсидки, и выходили на волю не только с чистой совестью, но еще и прославленными писателями и сценаристами. Так что не удивительно, что все симпатии зрителей на стороне продажного полицейского в исполнении бесконечно обаятельного Филиппа Нуаре.

В советском прокате даже отрезали хэппи-энд, настолько вызывающим он показался чиновникам от культуры. От них ускользнула ирония самой ситуации, когда служитель закона может быть куда более беспринципным преступником, чем гангстер. В этом смысле герой Нуаре продолжает традиции полицейских плохишей, воплощенных Аленом Делоном и Лино Вентура в фильмах Жана-Пьера Мельвилля. Только вместо очередного "грязного Гарри", идущего по головам, мы видим жизнерадостного мошенника, и следить за его проделками – чистое удовольствие.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что не так с новым сезоном "Ведьмака" и чего ждать в финале.