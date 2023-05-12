"Вавилон Берлин", римейк "Подлодки" и немецкий ответ "Очень странным делам". 5 лучших сериалов Германии (видео)

Смотрим триллер о Холодной войне и черную комедию об уборщике мест преступлений

Мы часто пишем об американских сериалах – просто потому, что больше всего сериалов снимают в Америке. Между тем, увлекательные телешоу снимаются в каждой стране мира, и национальная сериальная продукция может быть очень интересной. Сегодня "Телеграф" закрывает этот пробел обзором лучших сериалов Германии последних лет.

"Чистильщик" (Der Tatortreiniger)

После того, как полиция покидает место преступления, там появляется усатый нигилист с внешностью и чувством юмора Френка Заппы, который работает "чистильщиком". Его зовут Шотти, и он не прочь перекусить едой из холодильника или угоститься хозяйским шнапсом – покойнику шнапс уже все равно ни к чему. Но если потребуется, Шотти походя распутает самое сложное преступление.

Несколько камерная постановка (все действие сериала ограничивается декорацией квартиры или дома, где главный герой Шотти прибирает следы преступления) окупается брутальным обаянием главного героя и абсурдистскими сюжетами, для которых создатели сериала прописали смешные и циничные диалоги.

Детективная интрига, даже самая оригинальная (так, в одном из эпизодов принимают участие призрак жертвы и его убийца) не является самоцелью – как, собственно, и комические пикировки Шотти с другими персонажами.

Главной здесь кажется точно найденная и тонко переданная атмосфера абсурдности окружающей жизни, в которой возможно все, что угодно. И каким бы ненормальным Шотти не казался "нормальному" большинству, в диапазоне от проституток до буржуа, именно его укорененность в реальности и грубоватое чувство юмора делают придурковатого, на первый взгляд, "чистильщика" философом стабильности и благоразумия посреди спятившего мира.

Если премьерный сезон прошел практически незамеченным, то уже со следующего года и сам сериал, и его создатели – млоизвестные у нас сценарист Митци Мейер, постановщик Арне Фельдхузен и актер Бьярне Медель стабильно номинировались на главные телепремии Германии. К сожалению, "Чистильщик" был официально закрыт в 2018 году. А британский римейк, запущенный в 2021 году на ВВС, к сожалению, оказался гораздо слабее.

"Тьма" (Dark)

В немецком городке, затерянном глубоко в лесу, под боком у атомной станции, пока родители заняты выяснением своих не особенно чистоплотных отношений, начинают пропадать подростки, а время сворачивается лентой Мебиуса, закольцовывая будущее с прошлым.

По сути, "Тьма" – это европейский ответ "Очень странным делам". Но по духу и атмосфере "Тьма" ближе всего не столько к первым сезонам "Твин Пикса" или "Настоящего детектива", сколько к скандинавским драматическим сериалам наподобие "Моста" или "Тайн Сильверхёйда", в которых гораздо больше внимания уделяется семейным скелетам в шкафах и сложным нюансам отношений родителей с детьми, чем распутыванию интриги.

Впрочем, во "Тьме" интрига занимает не последнее место. Этот сериал – фантастика высочайшего класса, в которой преломляются как иронические парадоксы Роберта Шекли, так и параноидальные рефлексии Филиппа Дика о сути времени и пределах реальности.

Добавьте сюда крепкую режиссуру (стилистическую цельность "Тьме" сообщает один постановщик всех эпизодов Баран Бо Одар, "1899"), а также тщательно прописанные и тонко разыгранные характеры – и вы получаете один из лучших сериалов 2017 года.

"Германия-83" (Deutschland 83)

Высококлассная шпионская история чужого среди своих и своего среди чужих – молодого агента Штази по имени Мартин Раух, внедренного восточногерманской разведкой в Бундесвер накануне размещения "Першингов-2" в Западной Германии.

Время действия сериала было выбрано авторами "Германии-83" просто идеально – на момент премьеры, в 2015 году, мир снова пришел в состояние Холодной войны. Дежа-вю от международной обстановки изрядно усугублялось ностальгией от присутствия в кадре дискет, компьютеров Robotron, кассетных плееров, кроссовок с тремя полосками и хитов The Cure и Duran Duran в саундтреке.

Тщательно воссозданная атмосфера жизни в Восточном Берлине, подробный исторический бэкграунд, связанный с левыми движениями в Западной Германии (в одном из эпизодов можно увидеть выступление современного классика немецкой литературы Генриха Бёлля на митинге), драматическое начало эпидемии ВИЧ – все это создает иллюзию глубокого погружения в другую эпоху. Тем более, что у героев есть реальные прототипы, а создателей сериала консультировали авторитетные историки.

Но основной нерв этой истории заключается не только в ежечасном хождении главного героя в исполнении малоизвестного у нас Йонаса Нэя по лезвию, когда начинающий шпион регулярно оказывается на грани разоблачения. Сколько в трансформации юного Мартина Рауха от добродушного раздолбая-пограничника в первых эпизодах до безжалостного профессионала в финале – который, между тем, еще продолжает бороться с остатками человеческого в себе.

Худшее, что могли сделать авторы сериалы после того, как распутали в финале все ниточки первого сезона – это запустить второй под названием "Германия-86".

"Вавилон Берлин" (Babylon Berlin)

Экранизация серии романов Фолькера Кутчера о приключения травмированного войной комиссара полиции Гереона Рата (Фолькер Брух, "Комплекс Баадера — Майнхоф") в самое увлекательное время в истории Берлина, когда столица Германии представляла собой бурлящий котел из политики, искусства, порока, криминала и наркотиков.

Правдоподобно воссозданный антураж Берлина 1929 года – одно из главных достоинств сериала. Здесь преломился, как будто в кривом зеркале, весь будущий ХХ век с его сексуальной и психоделической революциями, бунтами подростков, поп-культурой, городской партизанщиной, полицейским насилием и чудовищными диктатурами. В общем, идеальное время, идеальное место.

А детективная история с полицейскими и ворами, гангстерами и политиканами, нацистами и троцкистами, порнографами и шантажистами, а также навеки разбитыми сердцами скручена в такой тугой узел, что оторваться невозможно.

У сериала долгая история. Его создатели, среди которых один из ведущих немецких режиссеров Том Тиквер ("Беги, Лола, беги"), давно мечтали воплотить на экране во всех подробностях Берлин эпохи Веймарской республики. Для этого потребовалось больше трех лет работы и самый крупный в истории Германии бюджет, выделенный на сериал на немецком (разные источники указывают от 40 до 50 млн евро).

Третий сезон заметно сбавил обороты, сюжетная линия временами откровенно надумана и предсказуема, как появление в кадре томика "Майн Кампф". Зато в новых сериях есть киностудия и детективная интрига вокруг съемок фильма – авторам сериала давно пора было вспомнить о том, что во второй половине двадцатых в Берлине обитали еще и самые актуальные кинорежиссеры.

"Подводная лодка" (Das Boot)

Римейк оскароносной "Подводной лодки" (1981) Вольфганга Петерсена стартует через девять месяцев после финала оригинальной картины. В декабре 1941 года у пирса в Ля-Рошели в рейд выходит субмарина U-612. Ее капитан – сын героя Первой мировой войны, против которого поднимают бунт более опытные офицеры. Параллельно развивается сюжетная линия борцов Сопротивления, которые пытаются похитить чертежи новой секретной подлодки.

Создатели сериала разделили повествование на две неравнозначные линии: подводной и наземной, во второй из них отдав должное отваге бойцов Французского сопротивления и жестокости Гестапо. Так что приготовьтесь к тому, что вас ждет несколько очень натуралистичных сцен.

За главное зло здесь отвечает Том Влашиха, ранее известный нам как Безликий из Бравоса Якен Хгар, что придает образу шефа тайной полиции как инфернальности, так и комических ноток. Лидера Сопротивления сыграла прекрасная Лиззи Каплан ("Иллюзия обмана-2"), а звезда восходящая звезда Вики Крипс ("Три мушкетера", "Корсаж") – сестру главного героя, радиста с подводной лодки, которая оказывается втянутой в Сопротивление.

К сожалению, "наземная" и "подводная" части сериала получились неравноценными. Сцены, связанные с подлодкой, электризуют атмосферу на экране до предела. Столкновения характеров, интриги, борьба за власть – не говоря уже о сценах подводных боев в герметичном пространстве подлодки искренне захватывают и уверенно ведут зрителей от одной серии к другой. Но как только действие переносится на берег – из "Подводной лодки" как будто выпускают воздух.

