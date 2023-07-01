Что смотреть на выходные: лучшие сериалы от лучших стенд-ап комиков (видео)

Лучшие комедийные сериалы снимают, кто бы сомневался, лучшие комики

Если вы думали, что стендаперы хороши только с микрофоном на сцене клуба — это, мягко говоря, не так. Эти трое смогли привнести в созданные ими фильмы и сериалы всю свою фирменную самоиронию, ядовитый юмор и жизнерадостный цинизм. Они одновременно и авторы, и герои собственных сериалов. Неврозы городских интеллектуалов от Вуди Аллена, честность Луи Си Кея, от которой временами становится неловко, и поэзия брутального юмора Дилана Морана позволят вам скоротать эти выходные, забыв про обстрелы и отключения электрики. Смотрите лучшие комедийные фильмы и сериалы вместе с "Телеграфом" каждые выходные.

"Книжная лавка Блэка" (Black Books)

Один из главных стендаперов современности, ирландец Дилан Моран со своим авторским ситкомом, очень смешным и бесконечно циничным. Его герой, угрюмый тип, не выпускающий изо рта сигареты и бутылки – из рук, постоянно пикируется с покупателями, активно мешает своему бухгалтеру, а по совместительству помощнику, хоть как-то удерживать магазин на плаву и соревнуется в человеколюбии со своей подружкой.

"Книжную лавку Блэка" можно смотреть с любого места, как стендап-шоу – авторы нарочито пренебрегают всеми законами драматургии, так что каждый из восемнадцати получасовых эпизодов начинается внезапно и зачастую лишен кульминации, в недобрых традициях "Летающего цирка Монти Пайтон", где сюжеты нередко заканчиваются ничем вместо ожидаемого панчлайна.

Непросто объяснить обаяние этого сериала, как будто нарочито примитивного с точки зрения постановки и драматургии, но главное здесь не история и не характеры, а сам Дилан Моран, его шутки и его не менее узнаваемые ужимки. Мало какой сериал может конкурировать с "Книжной лавкой Блэка" по индексу цитируемости в интернете среди фанатов.

Производство – Channel 4 (Великобритания), премьера – 29 сентября 2000 года, в ролях: Дилан Моран, Билл Бэйли, Тэмзин Грейг, Саймон Пэгг, Мартин Фримен.

"Кризис в шести сценах" (Crisis in Six Scenes)

Первый и, видимо, последний сериал от живого классика авторского кинематографа, который начинал в шестидесятых стендапером – двухчасовая кинокомедия, аккуратно разрезанная на шесть серий продолжительностью плюс-минус двадцать минут, каждая со своей завязкой и кульминацией. В целом на выходе получается классическая лента от Вуди Аллена (возможно, просто чуть большего хронометража, чем обычно).

Режиссер и не скрывал, что позволил людям из Amazon уговорить себя поработать для ТВ исключительно ради денег, оставляя за собой право играть по собственным правилам. Как следует взболтав эксцентрику "Загадочного убийства на Манхэттене", Вуди Аллен перемешал ее с горечью драмеди "Ты встретишь высокого темного незнакомца", и на выходе получилась жизнеутверждающая притча о преодолении страха смерти, упакованная в обертку шутовской комедии. Иногда сквозь привычное комикование прорывается ужас перед неотвратимым, но только на какую-то секунду, чтобы снова утонуть в потоке жизнелюбивого фарса.

Итак, условные шестидесятые. Разумеется, Нью-Йорк. В жизнь писателя-неудачника Сидни Джея Мансингера и его энергичной жены внезапно вмешивается случайная знакомая – сбежавшая из тюрьмы политическая активистка. Параноик, смертельно боящийся ФБР, и записной подкаблучник, Мансингер позволяет завлечь себя в опасную игру, которая, конечно же, разрешится самым счастливым и неожиданным образом.

Конечно же, все это не извиняет некоторой небрежности постановки, причем нарочитой – зачем стараться, ведь снимаем для ТВ. Но если вы найдете в себе силы досмотреть сериал до последнего эпизода, вы будете вознаграждены по заслугам. В финале все сюжетные линии сходятся, создавая на экране веселый непредсказуемый хаос в стиле классических комедий Вуди Аллена семидесятых.

Производство – Amazon Studios (США), премьера – 30 мая 2016 года, в ролях: Вуди Аллен, Майли Сайрус, Элейн Мэй, Рэйчел Броснахэн, Джон Магаро.

"Хорас и Пит" (Horace and Pete)

После обвинения популярного стендапера, актера и постановщика Луи Си Кея в сексуальных домогательствах его карьера, по сути, закончилась. Причем на самом пике, когда он снял один из лучших на свете комедийных сериалов "Хорас и Пит" и фильм "Я люблю тебя, папочка" – пускай откровенно испытывающий влияние Вуди Аллена, но довольно заметный на общем фоне.

"Хорас и Пит" – не просто великая разговорная комедия обо всем на свете, поставленная в подчеркнуто условных декорациях самого пошлого ситкома. Это еще очень штучный, совершенно уникальный проект, который создавался не на средства студии, а за личные деньги самого Луи Си Кея, с возможностью зрительских донатов.

Действие "Хораса и Пита" разворачивается в одной локации – довольно непрезентабельном баре, которым испокон веков владеют два нью-йоркских семейства: Хорасы и Питы. Каким образом это фамильное предприятие продержалось на плаву столько лет, понять непросто, поскольку многочисленные члены обоих славных семейств больше заняты саркастическими монологами обо всем на свете, начиная сексуальными проблемами и заканчивая политикой Трампа, нежели делами бизнеса.

Не скатываясь в нигилизм и не опускаясь до сентиментальности, герои "Хораса и Пита" показывают удивительное мужество в заведомо безнадежных обстоятельствах –именно этот черный юмор на грани фола помогает им выжить. Что поднимает этот сериал до лучших образцов американской сатиры, ставя Луи Си Кея в один ряд с Марком Твеном, Куртом Воннегутом и Джозефом Хеллером.

Производство – Pig Newton, Inc. (США), премьера – 30 января 2016 года, в ролях: Луи Си Кей, Стив Бушеми, Эди Фалько, Стивен Райт, Курт Мецгер, Алан Алда, Джессика Лэнг.

