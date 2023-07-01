Що подивитися на вихідних: найкращі серіали від топових стендап-коміків (відео)

Найкращі комедійні серіали знімають, хто б сумнівався, найкращі коміки

Якщо ви думали, що стендапери хороші тільки з мікрофоном на сцені клубу — це, м’яко кажучи, не зовсім так. Ці троє спромоглися перенести у створені ними фільми й серіали всю свою фірмову самоіронію, ядучий гумор та життєрадісний цинізм. Вони водночас і автори, і герої власних серіалів. Неврози міських інтелектуалів від Вуді Аллена, чесність Луї Сі Кея, від якої часом ніяково, і поезія брутального гумору Ділана Морана дадуть вам змогу пережити ці вихідні, забувши про обстріли та відключення світла. Дивіться найкращі комедійні фільми й серіали разом із "Телеграфом" щовихідних.

"Книжкова крамниця Блека" (Black Books)

Один із головних стендаперів сучасності, ірландець Ділан Моран зі своїм авторським ситкомом, дуже смішним та нескінченно цинічним. Його герой, похмурий тип, що не випускає з рота сигарети та пляшки – з рук, постійно пікірується з покупцями, активно заважає своєму бухгалтеру, а за сумісництвом помічникові, хоч якось утримувати магазин на плаву та змагається у людинолюбстві зі своєю подружкою.

"Книжкову лавку Блека" можна дивитися з будь-якого місця, як стендап-шоу — автори навмисне нехтують усіма законами драматургії, так що кожен з вісімнадцяти півгодинних епізодів починається раптово і найчастіше позбавлений кульмінації, в недобрих традиціях "Літаючого цирку Монті Пайтон", де сюжети часто закінчуються нічим замість очікуваного панчлайну.

Непросто пояснити чарівність цього серіалу, ніби навмисне примітивного з погляду постановки та драматургії, але головне тут не історія і не характери, а сам Ділан Моран, його жарти та його не менш відомі кривляння. Мало який серіал може конкурувати з "Книжковою лавкою Блека" за індексом цитування в інтернеті серед фанатів.

Виробництво — Channel 4 (Велика Британія), прем’єра — 29 вересня 2000 року, в ролях: Ділан Моран, Білл Бейлі, Темзін Грейг, Саймон Пегг, Мартін Фрімен.

"Криза в шести сценах" (Crisis in Six Scenes)

Перший і, мабуть, останній серіал від живого класика авторського кінематографу, який розпочинав у шістдесятих стендапером – двогодинна кінокомедія, акуратно розрізана на шість серій тривалістю плюс-мінус двадцять хвилин, кожна зі своєю зав’язкою та кульмінацією. Загалом на виході маємо класичну стрічку від Вуді Аллена (можливо, просто трохи більшого хронометражу, ніж зазвичай).

Режисер і не приховував, що дозволив людям із Amazon умовити себе попрацювати для ТБ виключно заради грошей, залишаючи за собою право грати за власними правилами. Як слід збовтавши ексцентрику "Загадкового вбивства на Манхеттені", Вуді Аллен перемішав її з гіркотою драмеді "Ти зустрінеш високого темного незнайомця", і на виході вийшла життєстверджуюча притча про подолання страху смерті, упакована в обгортку блазнівської комедії. Іноді крізь звичне комікування проривається жах перед невідворотним, але тільки на якусь секунду, щоб знову потонути в потоці життєлюбного фарсу.

Отже, умовні шістдесяті. Зрозуміло, Нью-Йорк. У життя письменника-невдахи Сідні Джея Мансінгера та його енергійної дружини раптово втручається випадкова знайома політична активістка, яка втекла з в’язниці. Параноїк, який смертельно боїться ФБР, та підкаблучник, Мансінгер дозволяє залучити себе в небезпечну гру, яка, звісно, вирішиться найщасливішим та найнесподіванішим чином.

Звичайно ж, все це не вибачає деякої недбалості постановки, причому навмисної – навіщо намагатися зробити краще, коли знімаємо для ТБ. Але якщо ви знайдете в собі сили додивитись серіал до останнього епізоду, ви будете винагороджені за заслугами. У фіналі всі сюжетні лінії сходяться, створюючи на екрані веселий непередбачуваний хаос у стилі класичних комедій Вуді Аллена сімдесятих.

Виробництво – Amazon Studios (США), прем’єра – 30 травня 2016 року, у ролях: Вуді Аллен, Майлі Сайрус, Елейн Мей, Рейчел Броснахен, Джон Магаро.

"Хорас і Піт" (Horace and Pete)

Після звинувачення популярного стендапера, актора та постановника Луї Сі Кея у сексуальних домаганнях його кар’єра, по суті, закінчилася. Причому на самому піку, коли він зняв один з найкращих на світі комедійних серіалів "Хорас і Піт" і фільм "Я люблю тебе, татко" — нехай під відчутним впливом кіно Вуді Аллена, але досить помітний на загальному тлі.

"Хорас і Піт" – не просто велика розмовна комедія про все на світі, поставлена в підкреслено умовних декораціях самого вульгарного ситкому. Це ще дуже штучний, унікальний проект, який створювався не на кошти студії, а за особисті гроші самого Луї Сі Кея, з можливістю глядацьких донатів.

Дія "Хораса і Піта" розгортається в одній локації — досить непрезентабельному барі, яким споконвіку володіють два нью-йоркські сімейства: Хораси і Піти. Яким чином це фамільне підприємство протрималося на плаву стільки років, зрозуміти непросто, оскільки численні представники обох славних сімейств більше зайняті саркастичними монологами про все на світі, починаючи сексуальними проблемами і закінчуючи політикою Трампа, ніж справами бізнесу.

Аж ніяк не скочуючись в нігілізм і не опускаючись до сентиментальності, герої "Хораса і Піта" показують дивовижну мужність у свідомо безнадійних обставинах – саме цей чорний гумор на межі фолу і допомагає їм вижити. Що піднімає цей серіал до найкращих зразків американської сатири, ставлячи Луї Сі Кея в один ряд із Марком Твеном, Куртом Воннегутом та Джозефом Хеллером.

Виробництво – Pig Newton, Inc. (США), прем’єра – 30 січня 2016 року, у ролях: Луї Сі Кей, Стів Бушемі, Еді Фалько, Стівен Райт, Курт Мецгер, Алан Алда, Джессіка Ленг.

