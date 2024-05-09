Второй полуфинал Евровидения 2024: онлайн-трансляция (видео)

Сегодня, 9 мая, стартует второй полуфинал Евровидения 2024

Во вторник, 7 мая, в шведском Мальме прошел первый полуфинал песенного конкурса Евровидение 2024. В нем приняли участие 15 стран, 10 из которых прошли в финал. Украинские представительницы alyona alyona и Jerry Heil выступали пятыми и также прошли в финал конкурса, который состоится в субботу, 11 мая.

Уже сегодня, 9 мая состоится второй полуфинал Евровидения 2024, в котором представители из 16 стран и трех стран "Большой пятерки" будут бороться за участие в желанном финале. "Телеграф" рассказывает, где и когда смотреть второй полуфинал Евровидения 2024, какие платформы будут транслировать конкурс по телевидению и в сети, а также что известно о правилах голосования для украинцев.

Где и когда смотреть второй полуфинал Евровидения 2024

Второй полуфинал песенного конкурса состоится в четверг, 9 мая, в 22.00 по киевскому времени (в 21:00 по Центральноевропейскому летнему времени). В борьбе за места в финале сойдутся исполнители из 16 стран-участниц и 3 артиста из "Большой пятерки".

Это Мальта, Албания, Греция, Швейцария, Чехия, Франция, Австрия, Дания, Армения, Латвия, Испания, Сан-Марино, Грузия, Бельгия, Эстония, Италия, Израиль, Норвегия и Нидерланды.

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Где смотреть второй полуфинал Евровидения 2024

Все желающие насладиться вторым полуфиналом Евровидения 2024 смогут посмотреть трансляцию, как по телевидению, так и онлайн. Среди платформ:

Как будет проходить голосование во втором полуфинале

Голосование в полуфинале 9 мая начнется сразу после окончания выступления последнего исполнения и займет около 15–25 минут. Зрители смогут проголосовать, используя приложения для iOS, Android или Windows — Eurovision Song Contest. Также можно отправить SMS на номер 7576 с порядковым номером соответствующего выступления. Зрители в странах-участницах будут иметь возможность голосовать по телефону или отправлять SMS. Номера будут объявлены во время эфира.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие страны прошли в финал Евровидения 2024 после первого полуфинала. Полный список участников.