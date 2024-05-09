Другий півфінал Євробачення 2024: онлайн-трансляція (відео)

Сьогодні, 9 травня, стартує другий півфінал Євробачення 2024

У вівторок, 7 травня, у шведському Мальме пройшов перший півфінал пісенного конкурсу Євробачення 2024 року. У ньому взяли участь 15 країн, 10 із яких пройшли у фінал. Українські представниці alyona alyona та Jerry Heil виступали п’ятими і також пройшли у фінал конкурсу, який відбудеться у суботу, 11 травня.

Вже сьогодні, 9 травня відбудеться другий півфінал Євробачення 2024, в якому представники з 16 країн та трьох країн "Великої п’ятірки" боротимуться за участь у бажаному фіналі. "Телеграф" розповідає, де і коли дивитися другий півфінал Євробачення 2024, які платформи транслюватимуть конкурс по телебаченню та в мережі, а також що відомо про правила голосування для українців.

Де і коли дивитися другий півфінал Євробачення 2024

Другий півфінал пісенного конкурсу відбудеться у четвер, 9 травня, о 22.00 за київським часом (о 21:00 за Центральноєвропейським літнім часом). У пісенній боротьбі за місця у фіналі зійдуться виконавці та гурти з 16 країн-учасниць та 3 артисти з "Великої п’ятірки": Мальта, Албанія, Греція, Швейцарія, Чехія, Франція, Австрія, Данія, Вірменія, Латвія, Іспанія, Сан-Марино, Грузія, Бельгія, Естонія, Італія, Ізраїль, Норвегія та Нідерланди.

Порядок виступів учасників у другому півфіналі Євробачення. Фото: instagram.com/suspilne.eurovision

Де дивитись другий півфінал Євробачення 2024

Усі охочі насолодитися другим півфіналом Євробачення 2024 зможуть переглянути трансляцію, як по телебаченню, так і онлайн. Серед платформ:

Як проходитиме голосування у другому півфіналі

Голосування у півфіналі 9 травня розпочнеться відразу після закінчення виступу останнього виконання та триватиме близько 15–25 хвилин. Глядачі зможуть проголосувати за допомогою програм для iOS, Android або Windows — Eurovision Song Contest. Також можна надіслати SMS на номер 7576 із порядковим номером відповідного виступу. Глядачі у країнах-учасницях матимуть змогу голосувати телефоном або надсилати SMS. Номери буде оголошено під час ефіру.

Чи можуть голосувати українці 9 травня

У півфіналах мають право голосувати лише глядачі із країн, які беруть участь у конкретному півфіналі. Наприклад, Україна не зможе віддати свій голос за учасників другого півфіналу, але українці закордоном — можуть.

Раніше "Телеграф" розповідав, які країни пройшли у фінал Євробачення 2024 року після першого півфіналу. Було відібрано 10 фіналістів.