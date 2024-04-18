Евровидение 2024: ведущие главного песенного конкурса и что о них известно (фото)

Ведущая Евровидения должна быть любимицей публики и известной личностью

Совсем скоро еврофаны со всего света соберутся на сцене Malmö Arena в шведском городе Мальме. Именно там во вторую неделю мая состоится 68-й ежегодный песенный конкурс Евровидение 2024, где за победу будут бороться артисты — представители 37 стран.

Место проведения конкурса определилось прошлогодней победой шведской певицы Loreen с конкурсной песней Tattoo. Для исполнительницы это уже вторая победа на Евровидении, которая, однако, вызвала возмущение у поклонников конкурса. Ведущими Евровидения 2024, масштабного мероприятия, как сообщается на сайте Евровидение, в этом году стали две известные женщины: одна уже была ведущей Евровидения, а вторая будет это делать впервые в жизни.

Так, выпала честь стать ведущими на Евровидении 2024 двум знаменитостям — 54-летней шведской шоувумен и комику Петре Меде, а также Малин Акерман — 45-летней канадской актрисе и модели шведского происхождения. "Телеграф" рассказывает подробнее, что известно о ведущих Евровидения 2024.

Кто такая Петра Меде: биография

Шведская телеведущая, достигшая успеха как комедиантка. Ее телевизионная карьера началась в 2005 году, и с тех пор она вела популярные на родине программы, включая Stockholm Live (2007), Extra! Extra! (2007−2008), Dubbat (2008), Maestro (2011, 2013). Петра также имеет авторское шоу The Petra Mede Show, которое вышло на экраны в 2010 году.

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Петра успешно сочетает артистизм и чувство юмора, что принесло ей звание лучшей женщины-юмористки Швеции в 2009 году. Она также имеет опыт проведения Евровидения, выступая в качестве ведущей конкурса в 2013 и 2016 годах.

Кто такая Малин Акерман: биография

45-летняя модель и актриса Малин Акерман родилась в Швеции, но прославилась в Канаде. Она стала известной благодаря своим комедийным ролям. Ее дебют состоялся в 1997 году в фильме "Земля: последний конфликт". С тех пор она получала приглашения стать ведущей канадских телешоу, а ее прорывом стал сериал "Возвращение с Лизой Кудроу", в котором она сыграла в 2005 году.

Несмотря на отсутствие опыта ведущей на Евровидении, Малин Акерман остается востребованной актрисой и телеведущей с большим числом поклонников по всему миру. Вы, наверняка, видели ее в таких фильмах как "Девушка моих кошмаров" (2007), "27 свадеб" (2007), "Рэмпейдж" (2018).

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Что известно о Евровидении 2024

В этом году международный песенный конкурс пройдет в городе Мальме, Швеция. В нем соревноваться за победу будут 37 представителей из разных стран. Среди участников 20 человек, выигравших отборочные этапы в своих странах, включая Швецию, организатора конкурса, а также Великобританию, Францию, Германию, Италию и Испанию, которые являются основателями мероприятия.

Полуфиналы Евровидения 2024 пройдут на стадионе Malmö Arena 7 и 9 мая. Финальное выступление состоится 11 мая, также на Malmö Arena, и будет доступно для просмотра зрителям в 22:00 по киевскому времени.

Представительницами от Украины на Евровидении 2024 стали исполнительницы alyona alyona и Jerry Heil с песней Teresa & Maria. Девушки будут бороться за победу в первом полуфинале во вторник, 7 мая.

Ранее "Телеграф" сообщал, что букмекеры обновили ставки по победителю на конкурсе Евровидения 2024. Недавно оказалось, что Украина вне тройки лидеров, а теперь alyona alyona и Jerry Heil с песней Teresa & Maria оказались на пятом месте.