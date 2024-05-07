Первый полуфинал Евровидения 2024, где выступит Украина (онлайн-трансляция)
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Первый полуфинал Евровидения 2024 года начнется за считанные часы
Сегодня, 7 мая, стартует 68-й песенный конкурс Евровидения 2024. В первом полуфинале на сцену выйдут участники 15 стран, среди которых Украина. alyona alyona и Jerry Heil выступят под номером "5".
Где и когда смотреть первый полуфинал Евровидения 2024
По Киеву первый полуфинал начнется в 22:00, по центральноевропейскому летнему времени — в 21:00. На YouTube-канале Eurovision Song Contest, без перевода на украинский язык, можно будет посмотреть трансляцию онлайн.
"Общественное культура" будет транслировать Евровидение 2024, а комментировать все происходящее — Тимур Мирошниченко. Из студии можно будет понаблюдать за работой комментатора на YouTube-канале "Евровидение Украина".
В первом полуфинале выступят участники таких стран:
- Кипр: Силия Капсис — Liar
- Сербия: Teya Dora — Ramonda
- Литва: Silvester Belt — Luktelk
- Ирландия: Bambie Thug — Doomsday Blue
- Украина: alyona alyona & Jerry Heil — Teresa & Maria
- Польша: LUNA – The Tower
- Хорватия: Baby Lasagna — Rim Tim Tagi Dim
- Исландия: Hera Björk — Scared of Heights
- Словения: Raiven — Veronika
- Финляндия: Windows95man — No Rules!
- Молдова: Наталья Барбу — In the Middle
- Азербайджан: Fahree и Илькин Довлатов — Özünlə apar
- Австралия: Electric Fields — One Milkali (One Blood)
- Португалия: Иоланда – Grito
- Люксембург: Талли — Fighter
Когда и где смотреть первый полуфинал Евровидения 2024 года, мы рассказывали раньше. Также "Телеграф" делился, когда откроются линии для голосования и как можно отдать голос за фаворита.