Первый полуфинал Евровидения 2024, где выступит Украина (онлайн-трансляция)

Первый полуфинал Евровидения 2024 года начнется за считанные часы

Сегодня, 7 мая, стартует 68-й песенный конкурс Евровидения 2024. В первом полуфинале на сцену выйдут участники 15 стран, среди которых Украина. alyona alyona и Jerry Heil выступят под номером "5".

Где и когда смотреть первый полуфинал Евровидения 2024

По Киеву первый полуфинал начнется в 22:00, по центральноевропейскому летнему времени — в 21:00. На YouTube-канале Eurovision Song Contest, без перевода на украинский язык, можно будет посмотреть трансляцию онлайн.

"Общественное культура" будет транслировать Евровидение 2024, а комментировать все происходящее — Тимур Мирошниченко. Из студии можно будет понаблюдать за работой комментатора на YouTube-канале "Евровидение Украина".

В первом полуфинале выступят участники таких стран:

Кипр: Силия Капсис — Liar Сербия: Teya Dora — Ramonda Литва: Silvester Belt — Luktelk Ирландия: Bambie Thug — Doomsday Blue Украина: alyona alyona & Jerry Heil — Teresa & Maria Польша: LUNA – The Tower Хорватия: Baby Lasagna — Rim Tim Tagi Dim Исландия: Hera Björk — Scared of Heights Словения: Raiven — Veronika Финляндия: Windows95man — No Rules! Молдова: Наталья Барбу — In the Middle Азербайджан: Fahree и Илькин Довлатов — Özünlə apar Австралия: Electric Fields — One Milkali (One Blood) Португалия: Иоланда – Grito Люксембург: Талли — Fighter

Когда и где смотреть первый полуфинал Евровидения 2024 года, мы рассказывали раньше. Также "Телеграф" делился, когда откроются линии для голосования и как можно отдать голос за фаворита.