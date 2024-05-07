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Первый полуфинал Евровидения 2024, где выступит Украина (онлайн-трансляция)

Автор
Наталья Дума Наталья Дума
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Автор
Представительницы Украины на Евровидение 2024 alyona alyona и Jerry Heil выступят под номером "5" Новость обновлена 07 мая 2024, 13:43
Представительницы Украины на Евровидение 2024 alyona alyona и Jerry Heil выступят под номером "5". Фото instagram.com/thejerryheil

Первый полуфинал Евровидения 2024 года начнется за считанные часы

Сегодня, 7 мая, стартует 68-й песенный конкурс Евровидения 2024. В первом полуфинале на сцену выйдут участники 15 стран, среди которых Украина. alyona alyona и Jerry Heil выступят под номером "5".

Где и когда смотреть первый полуфинал Евровидения 2024

По Киеву первый полуфинал начнется в 22:00, по центральноевропейскому летнему времени — в 21:00. На YouTube-канале Eurovision Song Contest, без перевода на украинский язык, можно будет посмотреть трансляцию онлайн.

"Общественное культура" будет транслировать Евровидение 2024, а комментировать все происходящее — Тимур Мирошниченко. Из студии можно будет понаблюдать за работой комментатора на YouTube-канале "Евровидение Украина".

В первом полуфинале выступят участники таких стран:

  1. Кипр: Силия Капсис — Liar
  2. Сербия: Teya Dora — Ramonda
  3. Литва: Silvester Belt — Luktelk
  4. Ирландия: Bambie Thug — Doomsday Blue
  5. Украина: alyona alyona & Jerry Heil — Teresa & Maria
  6. Польша: LUNA – The Tower
  7. Хорватия: Baby Lasagna — Rim Tim Tagi Dim
  8. Исландия: Hera Björk — Scared of Heights
  9. Словения: Raiven — Veronika
  10. Финляндия: Windows95man — No Rules!
  11. Молдова: Наталья Барбу — In the Middle
  12. Азербайджан: Fahree и Илькин Довлатов — Özünlə apar
  13. Австралия: Electric Fields — One Milkali (One Blood)
  14. Португалия: Иоланда – Grito
  15. Люксембург: Талли — Fighter

Когда и где смотреть первый полуфинал Евровидения 2024 года, мы рассказывали раньше. Также "Телеграф" делился, когда откроются линии для голосования и как можно отдать голос за фаворита.

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#Евровидение #Голосование #Евровидение-2024