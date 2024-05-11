alyona alyona и Jerry Heil феерично выступили в финале Евровидения 2024 (видео)

Представительницы Украины на Евровидении 2024 выступили вторыми

Прямо сейчас в шведском Мальме проходит финал песенного конкурса Евровидение 2024. "Телеграф" ведет текстовую онлайн-трансляцию финала, а также рассказывал, где посмотреть видео трансляцию.

Только что выступили участницы из Украины Jerry Heil и Аlyona Аlyona. Они чувственно исполнили свою конкурсную песню Teresa & Maria.

Зрители очень тепло встретили на сцене финала украинских участниц. Удачно дополнила смысл песни и сама постановка. Ее продумывала известная украинский режиссер Таня Муиньо, которая сотрудничала со всемирно известными знаменитостями — Джей Ло, Post Malone, The Weekend, Cardi B, Кэти Перри и другими.

Как голосовать в финале Евровидения 2024 из Польши, Германии и других стран

Украинцам, которые сейчас живут в Польше, Германии, Чехии или других странах Европы, и имеют мобильные номера этих стран, можно голосовать за Украину. Схема та же — через приложение Eurovision Song Contest. Или же отправить SMS на номер 7576 с порядковым номером выступления Украины.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Украина теряет позиции. Как в день финала выглядит рейтинг букмекеров на Евровидение 2024.