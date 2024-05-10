Стало известно, под каким номером выступит Украина в финале Евровидения 2024
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Появился порядок выступлений участников в финале Евровидения 2024
В субботу, 11 мая, в шведском Мальме пройдет финал песенного конкурса Евровидение 2024. После двух полуфиналов теперь стало известно, в каком порядке будут выступать участники из разных стран. Как оказалось, украинские участницы alyona alyona и Jerry Heil будут выступать в финале вторыми.
Порядок выступлений в финале Евровидения 2024
Всего в финале Евровидения выступят 26 стран. Гранд-финал конкурса состоится в субботу, 11 мая, в шведском Мальме. Украинские певицы alyona alyona и Jerry Heil с песней Teresa & Maria будут выступать вторыми по списку.
- Швеция — 1
- Украина — 2
- Германия — 3
- Люксембург — 4
- Нидерланды — 5
- Израиль — 6
- Литва — 7
- Испания — 8
- Эстония — 9
- Ирландия — 10
- Латвия — 11
- Греция — 12
- Великобритания — 13
- Норвегия — 14
- Италия — 15
- Сербия — 16
- Финляндия — 17
- Португалия — 18
- Армения — 19
- Кипр — 20
- Швейцария — 21
- Словения — 22
- Хорватия — 23
- Грузия — 24
- Франция — 25
- Австрия — 26
Рейтинг букмекеров после двух полуфиналов
После двух полуфиналов рейтинг букмекеров изменился, Украина опустилась на пятую позицию, тогда как Израиль резко поднялся на второе место. При этом лидерство сейчас у представителя Хорватии.
В целом, первая пятерка фаворитов выглядит так:
- Хорватия
- Израиль
- Швейцария
- Ирландия
- Украина
Ранее "Телеграф" рассказывал, какие страны вместе с Украиной будут в финале Евровидения 2024. Видео выступлений 26 претендентов на победу.