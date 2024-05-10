Стало известно, под каким номером выступит Украина в финале Евровидения 2024

Появился порядок выступлений участников в финале Евровидения 2024

В субботу, 11 мая, в шведском Мальме пройдет финал песенного конкурса Евровидение 2024. После двух полуфиналов теперь стало известно, в каком порядке будут выступать участники из разных стран. Как оказалось, украинские участницы alyona alyona и Jerry Heil будут выступать в финале вторыми.

Порядок выступлений в финале Евровидения 2024

Всего в финале Евровидения выступят 26 стран. Гранд-финал конкурса состоится в субботу, 11 мая, в шведском Мальме. Украинские певицы alyona alyona и Jerry Heil с песней Teresa & Maria будут выступать вторыми по списку.

Швеция — 1

Украина — 2

Германия — 3

Люксембург — 4

Нидерланды — 5

Израиль — 6

Литва — 7

Испания — 8

Эстония — 9

Ирландия — 10

Латвия — 11

Греция — 12

Великобритания — 13

Норвегия — 14

Италия — 15

Сербия — 16

Финляндия — 17

Португалия — 18

Армения — 19

Кипр — 20

Швейцария — 21

Словения — 22

Хорватия — 23

Грузия — 24

Франция — 25

Австрия — 26

Порядок выступлений стран в финале Евровидения 2024

Рейтинг букмекеров после двух полуфиналов

После двух полуфиналов рейтинг букмекеров изменился, Украина опустилась на пятую позицию, тогда как Израиль резко поднялся на второе место. При этом лидерство сейчас у представителя Хорватии.

В целом, первая пятерка фаворитов выглядит так:

Хорватия Израиль Швейцария Ирландия Украина

Рейтинг букмекеров после второго полуфинала

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие страны вместе с Украиной будут в финале Евровидения 2024. Видео выступлений 26 претендентов на победу.