Финал Евровидения 2024: где смотреть онлайн-трансляции 11 мая и когда выступает Украина

Стало известно, где смотреть онлайн финал Евровидения 2024

В субботу, 11 мая, в шведском Мальме состоится гранд-финал песенного конкурса Евровидение 2024. "Телеграф" рассказывал, какие страны вместе с Украиной будут выступать в финале Евровидения 2024, а теперь делится, где смотреть онлайн-трансляции гранд финала.

На официальном YouTube-канале Eurovision будет трансляция гранд-финала на языке оригинала. В свою очередь на украинском языке комментировать трансляцию финала будет Тимур Мирошниченко. Посмотреть онлайн-трансляцию с украинским переводом можно будет на нескольких официальных платформах "Суспiльного".

Где смотреть онлайн финал Евровидения 2024

Официальный Facebook-аккаунт Евровидения;

Сайт Суспільне Культура;

Сайт Суспільне Євробачення;

YouTube-канал Євробачення Україна.

Кроме того, трансляцию с комментариями Тимура Мирошниченко на украинском языке можно будет посмотреть в приложении Дія. Также "Телеграф" будет вести текстовую онлайн-трансляцию финала Евровидения 2024.

Когда будет выступать Украина в финале

После двух полуфиналов стало известно, в каком порядке будут выступать участники из разных стран. Как оказалось, украинские участницы alyona alyona и Jerry Heil будут выступать в финале вторыми.

В таком порядке страны-участницы будут выступать в финале Евровидения 2024

Ранее "Телеграф" рассказывал о втором полуфинале Евровидения 2024. Уже известно, кто 9 мая прошел в гранд-финал конкурса.