Финал Евровидения 2024: где смотреть онлайн-трансляции 11 мая и когда выступает Украина
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Стало известно, где смотреть онлайн финал Евровидения 2024
В субботу, 11 мая, в шведском Мальме состоится гранд-финал песенного конкурса Евровидение 2024. "Телеграф" рассказывал, какие страны вместе с Украиной будут выступать в финале Евровидения 2024, а теперь делится, где смотреть онлайн-трансляции гранд финала.
На официальном YouTube-канале Eurovision будет трансляция гранд-финала на языке оригинала. В свою очередь на украинском языке комментировать трансляцию финала будет Тимур Мирошниченко. Посмотреть онлайн-трансляцию с украинским переводом можно будет на нескольких официальных платформах "Суспiльного".
Где смотреть онлайн финал Евровидения 2024
Официальный Facebook-аккаунт Евровидения;
Сайт Суспільне Культура;
Сайт Суспільне Євробачення;
YouTube-канал Євробачення Україна.
Кроме того, трансляцию с комментариями Тимура Мирошниченко на украинском языке можно будет посмотреть в приложении Дія. Также "Телеграф" будет вести текстовую онлайн-трансляцию финала Евровидения 2024.
Когда будет выступать Украина в финале
После двух полуфиналов стало известно, в каком порядке будут выступать участники из разных стран. Как оказалось, украинские участницы alyona alyona и Jerry Heil будут выступать в финале вторыми.
Ранее "Телеграф" рассказывал о втором полуфинале Евровидения 2024. Уже известно, кто 9 мая прошел в гранд-финал конкурса.