alyona alyona та Jerry Heil феєрично виступили у фіналі Євробачення 2024 (відео)

Представниці України на Євробаченні 2024 року виступили другими

Прямо зараз у шведському Мальмі проходить фінал пісенного конкурсу Євробачення 2024 року. "Телеграф" веде текстову онлайн-трансляцію фіналу, а також розповідав, де переглянути відео трансляцію.

Щойно виступили учасниці з України Jerry Heil та Аlyona Аlyona. Вони чуттєво виконали конкурсну пісню Teresa & Maria.

Глядачі дуже тепло зустріли на сцені фіналу українських учасниць. Вдало доповнила сенс пісні та сама постановка. Її продумувала відома українська режисерка Таня Муіньо, яка співпрацювала з всесвітньо відомими знаменитостями — Джей Ло, Post Malone, The Weekend, Cardi B, Кеті Перрі та іншими.

Як голосувати у фіналі Євробачення 2024 з Польщі, Німеччини та інших країн

Українцям, які зараз мешкають у Польщі, Німеччині, Чехії чи інших країнах Європи, і мають мобільні номери цих країн, можна голосувати за Україну. Схема та ж — через додаток Eurovision Song Contest. Або надіслати SMS на номер 7576 з порядковим номером виступу України.

Раніше Телеграф розповідав, що Україна втрачає позиції. Як у день фіналу виглядає рейтинг букмекерів на Євробачення 2024 року.