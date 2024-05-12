Україна посіла третє місце на Євробаченні 2024: емоційний виступ alyona alyona та Jerry Heil у фіналі (відео)
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Конкурсанткам вдалося потрапити до першої десятки
Сьогодні, 11 травня відбувся грандіозний фінал музичного пісенного конкурсу — Євробачення 2024. Учасники дивували європейську аудиторію сильним вокалом, нестандартними постановками й запальними танцями. Серед них були й представниці від України — alyona alyona і Jerry Heil. Вже відомо, яку сходинку в рейтингу посіли українські співачки.
Яке місце посіла Україна
Виконавиці alyona alyona і Jerry Heil з проникливим треком Teresa & Maria посіли 3 місце. Композиція зворушила європейських слухачів, адже вона описує весь біль та випробування, які долають українські жінки під час війни. Пісня повністю відповідає реаліям нашого сьогодення.
Вдало доповнила сенс пісні й сама постановка. Її продумувала відома українська режисерка Таня Муіньо, яка співпрацювала з всесвітньо відомими знаменитостями — Джей Ло, Post Malone, The Weeknd, Cardi B, Кеті Перрі та іншими.
Номер почався з виходу Jerry Heil, під якою на сцені з'явилось голографічне зображення води. На приспіві артистка підіймалась горою, що уособлювало долання перешкод української жінки. На екрані в цей момент з'являлися спалахи фосфорних снарядів, які росіяни використовують на фронті проти українських військових. Це вкотре нагадало єврофанам про страшні події в Україні.
Тоді як alyona alyona зачитала динамічний реп про силу духу українок, попри всі перешкоди. На фіналі дівчата возз'єдналися на сцені та показалися на фоні українських жінок. Виступ супроводжувався шаленими оваціями з боку європейців.
Ще одним важливою складовою номеру стали костюми дівчат. На них можна було помітити елементи лицарського вбрання — кольчугу та металеві наплічники. Вони уособлюють українських захисників і захисниць, які мужньо борються за незалежність держави.
Відео пісні Teresa & Maria
Раніше "Телеграф" писав, що композиції "Waterloo" гурту ABBA виповнюється 50 років. Це потужний трек, який дозволив учасникам гурту не просто перемогти на Євробаченні у 1974 році, а й стати всесвітньо відомими.