Україна посіла третє місце на Євробаченні 2024: емоційний виступ alyona alyona та Jerry Heil у фіналі (відео)

Конкурсанткам вдалося потрапити до першої десятки

Сьогодні, 11 травня відбувся грандіозний фінал музичного пісенного конкурсу — Євробачення 2024. Учасники дивували європейську аудиторію сильним вокалом, нестандартними постановками й запальними танцями. Серед них були й представниці від України — alyona alyona і Jerry Heil. Вже відомо, яку сходинку в рейтингу посіли українські співачки.

Яке місце посіла Україна

Виконавиці alyona alyona і Jerry Heil з проникливим треком Teresa & Maria посіли 3 місце. Композиція зворушила європейських слухачів, адже вона описує весь біль та випробування, які долають українські жінки під час війни. Пісня повністю відповідає реаліям нашого сьогодення.

Вдало доповнила сенс пісні й сама постановка. Її продумувала відома українська режисерка Таня Муіньо, яка співпрацювала з всесвітньо відомими знаменитостями — Джей Ло, Post Malone, The Weeknd, Cardi B, Кеті Перрі та іншими.

Номер почався з виходу Jerry Heil, під якою на сцені з'явилось голографічне зображення води. На приспіві артистка підіймалась горою, що уособлювало долання перешкод української жінки. На екрані в цей момент з'являлися спалахи фосфорних снарядів, які росіяни використовують на фронті проти українських військових. Це вкотре нагадало єврофанам про страшні події в Україні.

alyona alyona и Jerry Heil

Тоді як alyona alyona зачитала динамічний реп про силу духу українок, попри всі перешкоди. На фіналі дівчата возз'єдналися на сцені та показалися на фоні українських жінок. Виступ супроводжувався шаленими оваціями з боку європейців.

Ще одним важливою складовою номеру стали костюми дівчат. На них можна було помітити елементи лицарського вбрання — кольчугу та металеві наплічники. Вони уособлюють українських захисників і захисниць, які мужньо борються за незалежність держави.

Відео пісні Teresa & Maria

Раніше "Телеграф" писав, що композиції "Waterloo" гурту ABBA виповнюється 50 років. Це потужний трек, який дозволив учасникам гурту не просто перемогти на Євробаченні у 1974 році, а й стати всесвітньо відомими.