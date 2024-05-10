Выступление в оккупированном Крыму и песня про любовь к России: финалисты Евровидения 2024, которые имеют связь с РФ

У некоторых европейцев до сих пор российская культура "вне политики"

Уже в субботу, 11 мая, в шведском Мальме состоится гранд-финал международного песенного конкурса Евровидение 2024, который можно будет смотреть онлайн на разных платформах. Украина, в лице женского дуэта alyona alyona и Jerry Heil, будет выступать под номером "2". Соперников у нас в этом году немало, а именно представители из 25 стран. К сожалению, 4 исполнителя из стран-участниц так или иначе связанны с Россией, которая ведет кровопролитную войну против Украины.

Речь идет о таких артистах, как Isaak из Германии, Joost Klein из Нидерландов, Nutsa Buzaladze из Грузии и Eden Golan из Израиля. "Телеграф" рассказывает, что не так с этими молодыми исполнителями и РФ.

Joost Klein

26-летний рэпер из Нидерландов приехал представлять страну в 2024 году с песней Europapa, которая стала рекордсменом конкурса. Joost Klein мгновенно завоевал популярность среди поклонников по всему миру, но некоторые украинцы не в курсе, что представитель Нидерландов имеет песню о любви к России, которую выпустил буквально через две недели после начала полномасштабного вторжения страны-агрессорши в Украину.

С начала марта 2022 года песня Jackass доступна на Spotify, Apple Music и YouTube Music. Этот трек был записан совместно с российским рэпером CMH (CrazyMegaHell), чье настоящее имя — Руслан Тушенцов.

Там есть следующие слова: "Привет, меня зовут Йост Кляйн Я люблю русскую малышку. Я считаю, что без отрицательного шага России Я хочу русскую леди. Я хочу русских детей"

Joost Klein также представил композицию Normalje Bass в коллаборации с рейв-группой Russian Village Boys из Санкт-Петербурга. Этот трек был выпущен 3 февраля 2023 года.

Eden Golan

Представительница Израиля большую часть жизни провела в России. Ее отец работал там, а сама Еден успешно выступала в таких российских телевизионных конкурсах, как "Голос. Дети" и "Новая волна", которая проходила в Крыму после его аннексии РФ. Около года она была участницей группы Cosmos girls, которую продюсировал путинист Григорий Лепс. После начала полномасштабного вторжения в Украину Эден Голан все таки уехала из России вместе с родителями.

Nutsa Buzaladze

Певице из Грузии пришлось извиниться в социальных сетях на грузинском и украинском языках за свою поездку в Россию в 2023 году. 27-летняя артистка пояснила, что это был личный визит, и для нее Россия представляет собой страну-оккупанта, которая не является желанным рынком для ее работы ни в настоящем, ни в будущем.

В 2014 году она победила на российском конкурсе "Новая волна", который проходил в латвийской Юрмале, а в 2020 и 2021 годах была финалисткой музыкального конкурса "Ну-ка, все вместе!" на государственном канале "Россия".

Isaak

Представитель Германии, кстати, из страны из "Большой пятерки", на Евровидении 2024 сделал циничное заявление о России. Артист заявил, что страна-террористка должна быть допущена к участию в конкурсе.

Недавно журналисты спросили у Исаака, каково его мнение, что у представительницы Израиля на Евровидении, Иден Голан, будет охрана. Известно, что многие коллеги Исаака высказались против ее участия в конкурсе, в том числе из-за пропалестинских митингов в самом Мальме.

"Я этого не понимаю. Зачем выгонять Израиль? Пусть и Россию обратно вернут на конкурс. Мы здесь музыканты, а не политики", — заявил артист.

Напомним, что представительницы Украины alyona alyona и Jerry Heil прошли в финал Евровидения 2024, который состоится в субботу, 11 мая. Недавно стало известно, что против певицы Jerry Heil выступили поляки. Причиной стала надпись на свитшоте артистки.