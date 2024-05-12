Укр

Стало известно, кто победил на Евровидении 2024 года (фото, видео)

Автор
Виктория Козар Виктория Козар, Галина Струс
Дата публикации
Читати українською
Автор
Победитель Евровидения 2024 Новость обновлена 12 мая 2024, 01:48
Победитель Евровидения 2024. Фото Коллаж "Телеграф"

Представитель этой страны имел достаточно эффектное выступление на сцене Евровидения 2024

Только отгремел финал популярного музыкального конкурса — Евровидение 2024, в котором своими номерами удивляли конкурсанты из 25 стран мира. Ведущие уже озвучили, кто же выиграл на Евровидении в шведском городе Мальме.

За победу в финале соревновались 25 участников, которые были, в частности, из стран "Большой пятерки" — Франции, Испании, Италии, Германии, Великобритании, которые являются основателями конкурса. Также боролись конкурсанты, за которых проголосовали больше всего в двух полуфиналах и страна-хозяйка Евровидения — Швеция.

Кто победил на Евровидении 2024

Так, победителем Евровидения 2024 года стал участник из Швейцарии — небинарная личность Nemo с композицией The Code, сообщает "Телеграф". Он зажег публику любопытной песней, мощным голосом и динамичной постановкой. Поэтому профессиональное жюри и зрители проголосовали за этого исполнителя лучше.

Какое место заняла Украина

Среди участников Евровидения 2024 года была и Украина. Певицы alyona alyona и Jerry Heil поразили еврофанов чувственным исполнением песни Teresa & Maria. Это трогательный трек о силе украинских женщин, в частности в период полномасштабного вторжения России в наше государство. alyona alyona и Jerry Heil выступали вторыми и заняли на Евровидении 2024 года 3 место.

alyona alyona, Jerry Heil, Евровидение 2024
alyona alyona и Jerry Heil

Ранее "Телеграф" писал о том, какие участники Евровидения 2024 года имели связь с Россией. Среди них есть те, которые проживали определенное время в стране-агрессорке, ездили в оккупированный Крым, а также предлагали разрешить россиянам выступать на песенном конкурсе.

Теги:
#Победитель #Евровидение-2024