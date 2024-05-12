Стало известно, кто победил на Евровидении 2024 года (фото, видео)

Представитель этой страны имел достаточно эффектное выступление на сцене Евровидения 2024

Только отгремел финал популярного музыкального конкурса — Евровидение 2024, в котором своими номерами удивляли конкурсанты из 25 стран мира. Ведущие уже озвучили, кто же выиграл на Евровидении в шведском городе Мальме.

За победу в финале соревновались 25 участников, которые были, в частности, из стран "Большой пятерки" — Франции, Испании, Италии, Германии, Великобритании, которые являются основателями конкурса. Также боролись конкурсанты, за которых проголосовали больше всего в двух полуфиналах и страна-хозяйка Евровидения — Швеция.

Кто победил на Евровидении 2024

Так, победителем Евровидения 2024 года стал участник из Швейцарии — небинарная личность Nemo с композицией The Code, сообщает "Телеграф". Он зажег публику любопытной песней, мощным голосом и динамичной постановкой. Поэтому профессиональное жюри и зрители проголосовали за этого исполнителя лучше.

Какое место заняла Украина

Среди участников Евровидения 2024 года была и Украина. Певицы alyona alyona и Jerry Heil поразили еврофанов чувственным исполнением песни Teresa & Maria. Это трогательный трек о силе украинских женщин, в частности в период полномасштабного вторжения России в наше государство. alyona alyona и Jerry Heil выступали вторыми и заняли на Евровидении 2024 года 3 место.

alyona alyona и Jerry Heil

Ранее "Телеграф" писал о том, какие участники Евровидения 2024 года имели связь с Россией. Среди них есть те, которые проживали определенное время в стране-агрессорке, ездили в оккупированный Крым, а также предлагали разрешить россиянам выступать на песенном конкурсе.