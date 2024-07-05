Патриот в изгнании? Где живет и чем занимается комик Антон Лирник, который записывал обращение к Путину (фото)

Как сложилась судьба юмориста Антона Лирника после начала войны в Украине

Известный украинский комик Антон Лирник долгое время жил и работал на две страны — Украину и Россию. В начале вторжения он вызвал бурный негативный резонанс в обществе своим обращением к Путину. Теперь он вынужден жить за границей, однако, как оказалось, помогает украинским детям.

"Телеграф" выяснил, где сейчас живет Антон Лирник, чем он занимается, и как объясняет свое обращение к диктатору Путину, который развязал кровопролитную войну в Украине.

Антон Лирник — жизнь до войны

Антон Лирник родился в Кропивницком и с самой юности был участником команд КВН. После переезда в Киев он работал на радио и занимался написанием сценариев. Широкую популярность комик получил после создания "Дуэта имени Чехова" с Андреем Молочным. Они вместе много выступали в российском Comedy Club, а также делали подобный проект в Украине.

Дуэт Имени Чехова, Андрей Молочный и Антон Лирник

Все время Антон Лирник жил и работал на две страны — он писал сценарии и работал на телевидении, как украинском так и российском. Свою работу в российских проектах Антон Лирник продолжал и после аннексии Крыма и начала АТО на востоке Украины.

В 2015-2017 года Антона Лирника позвали в качестве тренера на масштабный юмористический проект "Лига Смеха" в Украине. Там артист часто светился на телевидении и получил новую волну популярности. При этом он не прекращал сотрудничество с российскими телеканалами.

Антон Лирник в Лиге Смеха

Антон Лирник — после начала полномасштабной войны

24 февраля 2022 года Антон Лирник встретил в Москве. По словам комика, когда он выложил пост в соцсети с посылом "нет войне", к нему пришел фсб-шник и дал понять, что такие посты выкладывать нельзя.

При этом, как рассказал Лирник в январе 2024 года в интервью изданию Deutsche Welle, он не сразу смог выехать из России из-за личных (медицинских) причин. Однако, со временем ему все же удалось забрать семью и покинуть Москву — они переехали в Турцию.

В начале полномасштабного вторжения Антон Лирник записал видеообращение к Путину, которое, по его словам неправильно восприняли в украинском обществе. Это видео вызвало волну хейта и прокленов в адрес комика. Однако, по его словам, обращение было ориентировано не так на Путина, ведь он вряд ли бы его увидел, а больше на российскую аудиторию подписчиков. В ролике артист призывал диктатора сделать "зеленый коридор", чтобы вывести мирных людей из Волновахи. Однако украинцы, по словам Антона, воспринял это как предательство.

Тем временем Антон Лирник, живя в Турции, собирал средства на помощь украинским сиротам, которых привозят в страну для отдыха и реабилитации. Артист делает стендап-выступления, квизы, дает концерты и активно выступает, чтобы собрать средства на помощь детям.

Также комик рассказал, что не собирался жить в России, ведь перед началом полномасштабной войны они с женой купили дом под Киевом и собирались в нем жить. Кроме того, в Одессе живут родственники Лирника, которые не хотят уезжать из города несмотря на частые обстрелы.

В мае 2024 года Антон Лирник с женой и дочерью был в Испании. Фото с ним и его семьей выложила украинская актриса Екатерина Кузнецова. Они сфотографировались все вместе на улицах испанской Валенсии.

Катя Кузнецова с мужем и Антон Лирник с семьей в Испании

Отметим, что страница Лирника в Инстаграм сейчас закрыта, так что неизвестно, публикует ли он какие-то посты. Также неясно, собирается ли комик возвращаться в Украину или продолжит жить в Турции, пока дом под Киевом простаивает.

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