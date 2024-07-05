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Патріот у вигнанні? Де живе і чим займається комік Антон Лірник, який записував звернення до Путіна (фото)

Автор
Галина Струс Галина Струс
Дата публікації
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Автор
Антон Лірник втік із Росії після початку повномасштабної війни в Україні Новина оновлена 05 липня 2024, 11:48
Антон Лірник втік із Росії після початку повномасштабної війни в Україні. Фото Колаж "Телеграф"

Як склалась доля гумориста Антона Лірника після початку війни в Україні

Відомий український комік Антон Лірник тривалий час жив та працював на дві країни – Україну та Росію. На початку вторгнення він викликав бурхливий негативний резонанс у суспільстві своїм зверненням до Путіна. Тепер він змушений жити за кордоном, проте, як виявилось, допомагає українським дітям.

"Телеграф" з’ясував, де зараз живе Антон Лірник, чим він займається, і як пояснює своє звернення до диктатора Путіна, який розв’язав кровопролитну війну в Україні.

Антон Лірник — життя до війни

Антон Лірник народився у Кропивницькому та з самої юності був учасником команд КВК. Після переїзду до Києва він працював на радіо та займався написанням сценаріїв. Широку популярність комік отримав після створення "Дуету імені Чехова" з Андрієм Молочним. Вони разом багато виступали у російському Comedy Club, а також робили цей проект в Україні.

Антон Лірник, Андрій Молочний
Дует Імені Чехова, Андрій Молочний та Антон Лірник

Увесь час Антон Лірник жив і працював на дві країни — він писав сценарії та працював на телебаченні, як українському, так і російському. Свою роботу в російських проектах Антон Лірник продовжував і після анексії Криму та початку АТО на сході України.

У 2015-2017 році Антона Лірника запросили стати тренером на масштабний гумористичний проект "Ліга Сміху" в Україні. Там артист часто світився на телебаченні та здобув нову хвилю популярності. При цьому він не припиняв співпрацю із російськими телеканалами.

Антон Лірник
Антон Лірник у Лізі Сміху

Антон Лірник — після початку повномасштабної війни

24 лютого 2022 року Антон Лірник зустрів у Москві. За словами коміка, коли він виклав пост у соцмережі з посилом "ні війні", до нього прийшов фсб-шник і дав зрозуміти, що такі пости викладати не можна.

При цьому, як розповів Лірник у січні 2024 року в інтерв’ю Deutsche Welle, він не відразу зміг виїхати з Росії через особисті (медичні) причини. Однак, згодом йому все ж таки вдалося забрати сім’ю і залишити Москву — вони переїхали до Туреччини.

На початку повномасштабного вторгнення Антон Лірник записав відеозвернення до Путіна, яке, за його словами, неправильно сприйняли в українському суспільстві. Це відео викликало хвилю хейту та прокльонів на адресу коміка. Однак, за його словами, звернення було орієнтоване не так на Путіна, адже він навряд чи його побачив би, а більше на російську аудиторію підписників. У ролику артист закликав диктатора зробити "зелений коридор", щоб вивести мирних людей із Волновахи. Проте українці, за словами Антона, сприйняли це як зраду.

Тим часом Антон Лірник, живучи у Туреччині, збирав кошти на допомогу українським сиротам, яких привозять до країни для відпочинку та реабілітації. Артист робить стендап-виступи, квізи, дає концерти та активно виступає, щоб зібрати кошти на допомогу дітям.

Комік також розповів, що ніколи не збирався жити в Росії, адже перед початком повномасштабної війни вони з дружиною купили будинок під Києвом і збиралися жити в ньому. Крім того, в Одесі живуть родичі Лірника, які не хочуть їхати з міста, незважаючи на часті обстріли.

У травні 2024 року Антон Лірник із дружиною та дочкою були в Іспанії. Фото з ним та його родиною виклала українська актриса Катерина Кузнєцова. Вони сфотографувалися разом на вулицях іспанської Валенсії.

Катя Кузнєцова, Антон Лірник
Катя Кузнєцова з чоловіком та Антон Лірник із сім’єю в Іспанії

Зазначимо, що сторінку Лірника в Інстаграм зараз закрито, тож невідомо, чи публікує він якісь пости. Також неясно, чи збирається комік повертатися до України чи продовжить жити в Туреччині, доки будинок під Києвом простоює.

Раніше "Телеграф" розповідав, де живе та чим займається зірка "Дизель-шоу" Сергій Писаренко після втечі з України. Як змінилися висловлювання коміка про війну.

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#Ліга сміху #Антон Лірник