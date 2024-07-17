Актриса "Мы — Миллеры" Эмма Робертс объявила о замужестве: кто ее жених (фото)

В жизни знаменитости состоится радостное событие

Известная американская актриса и певица Эмма Робертс поделилась с поклонниками приятной новостью. Выяснилось, что знаменитость выходит замуж.

В своем инстаграме Робертс распространила счастливую фотографию вместе со своим избранником и актером Коди Джоном. На ней звезда показала обручальное кольцо, которое получила от любимого. Также актриса пошутила, что решила рассказать это скорее, чем ее мама.

"Оставлю это здесь, прежде чем моя мама всем расскажет", — сообщила знаменитость.

На фото Эмма появилась в летнем платье с пышными рукавами нежно-персикового цвета. А любимый актрисы Коди Джон был в рубашке с длинными рукавами приглушенного синего оттенка. Пара выглядела очень счастливо.

Эмма Робертс выходит замуж

Известно, что Коди Джон дебютировал в кино в 2018, снявшись в телевизионном сериале Verified. Пока у него не было больших ролей.

Личная жизнь Эммы Робертс

В 2012 году Эмма Робертс начала встречаться с актером Эваном Питерсом. Они жили вместе и были помолвлены. Это были непростые отношения, и Робертс даже обвиняли в домашнем насилии.

Эмма Робертс и Эван Питерс, Фото: Pinterest

Однажды соседи даже вызвали полицию из-за громких криков. Тогда Питерс увидели со сломанным носом и укусами. Несмотря на это, пара оставалась вместе еще 6 лет, а в 2019 окончательно разошлась.

Еще одним избранником актрисы был актер Гаррет Гедлунд, с которым они встречались почти три года. У них есть общий сын.

Эмма Робертс и Гаррет Гедлунд

А вот с женихом Коди Джоном, Робертс начала роман в 2022 году. Теперь пара решила узаконить отношения.

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