Акторка "Ми - Міллери" Емма Робертс оголосила про заміжжя: хто її наречений (фото)

У житті знаменитості відбудеться радісна подія

Відома американська акторка та співачка Емма Робертс поділилась з шанувальниками приємною новиною. З'ясувалось, що знаменитість виходить заміж.

У своєму інстаграмі Робертс поширила щасливу світлину разом зі своїм обранцем та актором Коді Джоном. На ній зірка показала обручку, яку отримала від коханого. Також акторка пожартувала, що вирішила розповісти це швидше, ніж її мама.

"Залишу це тут, перші ніж моя мама всім розповість", — повідомила знаменитість.

На фото Емма з'явилась у літній сукні з пишними рукавами ніжно-персикового кольору. А коханий акторки, Коді Джон був у сорочці з довгими рукавами приглушеного синього відтінку. Пара мала дуже щасливий вигляд.

Емма Робертс виходить заміж

Відомо, що Коді Джон дебютував у кіно в 2018 році, знявшись у телевізійному серіалі Verified. Наразі в нього не було великих ролей.

Особисте життя Емми Робертс

В 2012 році Емма Робертс почала зустрічатися з актором Еваном Пітерсом. Вони жили разом і були заручені. Це були непрості стосунки, і Робертс навіть звинувачували у домашньому насильстві.

Емма Робертс та Еван Пітерс, Фото: Pinterest

Одного разу сусіди навіть викликали поліцію через гучні крики. Тоді Пітерса побачили зі зламаним носом і укусами. Попри це, пара залишалась разом ще 6 років, а у 2019 році остаточно розійшлась.

Ще одним обранцем акторки був актор Гаррет Гедлунд, з яким вони зустрічалися майже 3 роки. Вони мають спільного сина.

Емма Робертс і Гаррет Гедлунд

А от з нареченим Коді Джоном, Робертс почала роман в 2022 році. Тепер пара вирішила узаконити стосунки.

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