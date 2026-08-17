Здесь работало варьете, а за пирожными ехали со всего города: каким был ресторан "Море" в Одессе

Заведение не работает уже много лет

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На проспекте Независимости (ранее — улице Армейской) в Одессе несколько десятилетий работал ресторан "Море". Заведение запомнилось не только атмосферой, кухней и вечерней музыкой. Особенно ценились кондитерские изделия, которые там готовили.

"Телеграф" рассказывает, каким был ресторан "Море" и каким его помнят одесситы.

"Море" располагалось в районе с жилыми домами и школой, поэтому его посетителями были не только приезжие или туристы, но и жители окрестных кварталов.

Ресторан "Море". Фото: viknaodessa.od.ua

По воспоминаниям одесситов в Facebook-сообществе "Прогулки по Одессе и Одесской области. ОДЕССА", именно в "Море" и ресторане "Киев" по вечерам работало варьете. За вход нужно было заплатить 1 рубль, после чего посетители могли занимать места и делать заказ из меню. Для советского общепита это был не самый типичный формат, и именно он делал заведение заметным на фоне других столовых и кафе города.

Сохранившееся меню 1971 года помогает представить, чем кормили посетителей. Среди блюд упоминаются закуски из сельди и скумбрии, салаты из свежих овощей, чахохбили и русские блины. Но спустя годы ресторан вспоминают не столько из-за этих блюд, сколько из-за кондитерской.

Меню ресторана "Море", 1971 год. Фото: odessa-life.od.ua

Блюда, которые подавали в "Море". Фото: viknaodessa.od.ua

Именно кондитерские изделия стали одной из самых заметных особенностей "Моря". В воспоминаниях одесситов ресторан называют местом, где продавались лучшие в городе слойки, пирожные с заварным кремом, корзиночки, "картошка", "домики" и другие сладости.

Интерьер ресторана "Море". Фото: viknaodessa.od.ua

Позже "Море" постепенно утратило прежний статус. В воспоминаниях и публикациях 2020-х годов отмечалось, что ресторан к тому времени уже много лет не работал.

Здание бывшего ресторана "Море". Фото: Odessit Odessa/Facebook

25 ноября 2024 года Одесса подверглась российскому ракетному удару. Здание, где раньше располагался ресторан "Море", также оказалось среди пострадавших объектов.