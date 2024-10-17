"Нужны нормальные отношения": Зеленский о диалоге с Фицо и его скандальных заявлениях

Президент сказал премьеру Словакии немало

На полях встречи Европейского Совета в Брюсселе Владимир Зеленский, кроме презентовавшего План победы, также пообщался с рядом дипломатических лидеров, среди которых — премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Глава правительства страны-соседки Украины отметился громким заявлением о том, что нам придется заплатить немалую цену за членство в НАТО.

О том, всплывала ли эта тема в разговоре между Фицо и Зеленским, пока неизвестно, ведь этот диалог останется "между ними". Об этом президент сказал журналистам.

В то же время, глава государства доволен тем, что на уровне правительств между Украиной и Словакией происходит диалог.

"Я сегодня господину Фицо уже много всего сказал. Думаю, нам важно поддерживать нормальные отношения между странами. Его страна не в войне – слава богу, и я желаю его народу мира, чтобы они никогда не видели, что Путин может принести в их страну". Это хорошо, что он этого не чувствует. Но он должен поддерживать нас, иначе ему придется понять.Потому что Путин никогда не остановится, если его не остановить", – сказал Владимир Зеленский.

Ранее "Телеграф" писал, что, по словам генсека НАТО Марка Рютте, Украина может стать 33-м или 34-м членом НАТО. В настоящее время в Альянсе 32 члена.