Радуется убийствам украинцев и не хочет Повалий: где сейчас и что говорит о войне продюсер Игорь Лихута (фото)

В молодости работал стриптизером, а сейчас "потерял интерес" к жене-запроданке

Музыкальный продюсер и муж предательницы Украины Таисии Повалий Игорь Лихута оказался не лучше певицы. Киевлянин следом за запроданкой умчал в Россию, и теперь супруги продолжают делать из себя "политических жертв".

В Москве Лихута и Повалий чувствуют себя прекрасно, развлекаясь с путинистами и ярыми приверженцами войны против Украины. "Телеграф" рассказывает, что известно о продюсере и его позиции.

Кто такой Игорь Лихута

Родился в Киеве в 11 апреля 1961 года. Мечтал стать актером и поступить в Киевский театральный институт имени Карпенко-Карого, но судьба повела его к музыкальной стези. Был барабанщиком, окончил Киевское музыкальное училище имени Глиера по классу ударных инструментов.

Некоторое время работал в ресторанах, а в 1989-ом уехал на заработки в Польшу на три года. Из-за долгов Лихуте пришлось работать стриптизером. "Короче говоря, на голодный желудок я выпил 100 грамм водки "Столичной" со льдом и под песню Rasputin пошел, так сказать, давать джазу", — рассказал он в 2021 году в проекте "Позаочі" на телеканале "Интер".

Знакомство с Повалий

Познакомились будущие супруги в 1992 году. Тогда 28-летняя певица уже была замужем за клавишником Владимиром Повалием и воспитывала сына. Сейчас Денис Повалий живет в Испании и делает неоднозначные заявления о войне на родине.

Мама Таисии Нина Даниловна, ее сын Денис с девушкой и Игорь Лихута. Фото: gordon.com.ua

На одном из музыкальных конкурсов между Лихутой и Повалий завязался роман, а позже наступил и развод артистки. У продюсера также есть дети от предыдущих браков: дочь Екатерина Лихута, пианистка и композитор. Женщина живет в Австралии. Также сын — Никита Лихута. Общих детей у Игоря и Таисии нет.

В октябре 2022 года предательница Украины призналась, что Лихута потерял к ней интерес. "Игорь все время в наушниках сидит. А я перед ним — в пеньюаре. Но он на меня не смотрит в этот момент. Его в этот момент только передачи интересуют!" — жалуется Повалий.

Что Игорь Лихута говорит о войне в Украине

В феврале 2023 года Лихута был замечен с Повалий вместе с путинисткой Ларисой Долиной, которая в августе этого года обвинила украинцев в краже квартиры в Москве. Видео выложил в Инстаграме Дмитрий Гордон. "Предатели Украины Повалий, Лихута и Долина отдыхают в Москве в ресторане. Наверное, устали", – написал тогда журналист.

В России продюсер защищает супругу от нападок. Летом 2023 года Лихута оправдывался за то, что его благоверная на фестивале в Витебске обратилась к журналистам на украинском языке. При этом запроданка прекрасно чувствует себя на сцене, цинично исполняя перед россиянами украинские песни.

Еще в начале полномасштабного вторжения РФ певица Ирина Билык рассказала, что Лихута радуется тому, что оккупанты убивают украинцев и разрушают города и села. "Я видела людей, которые мне рассказывали, что сейчас происходит с Игорем Лихутой. Он сидит, смотрит в телевизор и радуется тому, что происходит с нами здесь", — поделилась артистка в программе "Ранок з Україною".

Напомним, что мать Повалий, живя под Киевом, попала под обстрелы россиян в 2022 году. Узнайте, где сейчас Нина Гирявец и как она выглядит.