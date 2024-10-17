У вашому обліковому записі Google забагато телефонів? Як видалити старий смартфон з Google Play

Також може бути необхідним видалити аккаунт з телефона

Якщо ви купуєте підтриманий телефон або продаєте свій, одне з важливих питань — конфіденційність. Для цього на гаджеті не має бути стороннього облікового запису або ж не має бути додаткових смартфонів чи планшетів в акаунті Google Play.

Як приховати гаджет у Google Play

При використанні облікового запису Google на багатьох пристроях, в меню вибору можуть бути зайві опції. Щоб приховати телефон або планшет на екрані встановлення Play Store потрібно:

Увійти в систему

Відкрити сторінку "Пристрої"

Зняти позначку під стовпцем "Показувати в меню".

Для того, щоб скасувати, просто потрібно знову активувати пристрій. Тепер при встановленні програм, не буде потрібно обирати.

Як видалити телефон або планшет Android із магазину Google Play

В цьому випадку починати потрібно аналогічно. В налаштуваннях облікового запису Google заходите на сторінку "Пристрої". Обравши потрібний пристрій потрібно натиснути "Вийти/Видалити".

Як видалити з гаджета обліковку Google

Щоб видалити з телефона обліковий запис, потрібно зайти в "Налаштування" у розділ "Паролі та облікові записи". Він також може називатися "Користувачі". Тут потрібно обрати потрібний обліковий запис і потім натиснути видалити. Якщо це єдиний обліковий запис на пристрої, потрібно буде ввести пароль пристрою.

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