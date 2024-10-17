Могут ли вручить повестку тем, у кого есть документы в "Резерв+"

Если все хорошо с документами, необязательно направят в военкомат

Изменения в законодательстве о мобилизации обязали граждан обновить свои военно-учетные данные. Военнообязанным, которые своевременно выполнили это требование, не выписывают повестки.

Об этом "Телеграфу" рассказал спикер Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин. По его словам, если в приложении "Резерв+" военнообязанный имеет актуальный военно-учетный документ и нет указаний о необходимости посещения территориального центра комплектования, повестка не выдается.

Также важно, если лицо уже прошло военно-врачебную комиссию, чтобы эта информация была отражена в системе.

"Если в "Резерв+" у гражданина сформирован военно-учетный документ, нет сообщения, что нужно посетить ТЦК и СП и есть информация о прохождении ВВК — то есть он своевременно и полностью уточнил свои данные — повестка ему не выписывается. По крайней мере, в Полтавской области это так ", — объяснил спикер ТЦК.

Напоминаем, что во время действия военного положения в Украине граждане должны постоянно иметь при себе документы. В частности, паспорт и, для мужчин, военно-учетный документ.

Женщинам достаточно иметь только паспорт в бумажном виде или ID-карту, а также можно в мобильном приложении "Дия".

Мужчинам нужно носить при себе не только паспорт, но и военный билет или приписное удостоверение. Военно-учетный документ можно получить в территориальных центрах комплектования, ЦНАПах или через мобильное приложение "Резерв+".

Юристы подчеркивают, что наличие этих документов обязательно, ведь правоохранители могут проверять документы в любой момент. Отсутствие паспорта или военно-учетного документа может привести к задержанию.

Ранее "Телеграф" писал, как сгенерировать военный билет в приложении "Резерв+". Военно-учетный документ можно распечатать с QR-кодом.