Поможет при самых длинных блэкаутах: как заставить телефон ловить связь при отключении света
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Четыре совета помогут всегда оставаться на связи
В Украине хоть и не выключают пока свет, но все же прогнозируют тяжелую зиму с блэкаутами, к которой стоит подготовиться заранее. Это касается и мобильной сети, ведь с постоянными тревогами и важными новостями стоит оставаться на связи.
"Телеграф" расскажет, как заставить телефон лучше ловить связь при отключении света. Для этого есть несколько уловок.
Связь может быть сама по себе нестабильна из-за большой нагрузки, однако можно попытаться переподключиться к своей или сети другого оператора. Вот несколько эффективных лайфхаков, если ваш телефон плохо улавливает сеть:
- Включите режим полета на несколько секунд, затем выключите его. Это может помочь устройству повторно подключиться к сети.
- Перезапуск телефона часто может решить проблемы с сетью, сбросив настройки устройства и позволив ему снова найти сеть.
- Если услуги 3G или 4G в вашем регионе слабы, переключитесь на 2G или установите режим сети на автоматический (WCDMA/GSM)
- Установите телефон на автоматический выбор оператора сотовой сети. Это можно сделать в настройках мобильной сети.
- В местах со слабым сигналом может помочь перемещение поближе к башне мобильной сети.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как подзарядить телефон при отключении света.