Телефон завис и не реагирует? Эксперт поделился секретным способом "оживить" его

Проблему можно решить

Телефон в наши дни гораздо больше, чем просто средство связи, поэтому важно, чтобы он работал быстро и без зависаний. На случай, когда устройство виснет и не реагирует на попытки перезагрузки, есть один секрет.

Лайфхак от эксперта в такой ситуации опубликовал сайт itechua. Сначала нужно попробовать простую перезагрузку, которая закрывает все программы и очищает временные файлы.

Если это не разрешило проблему и телефон не реагирует на команды, эксперт советует прибегнуть к принудительному перезапуску. Обычно для этого нужно одновременно в течение нескольких секунд нажать и удерживать кнопку питания вместе с кнопкой громкости. Такой метод способен "оживить" большинство моделей.

Если телефон начал работать, но вскоре снова завис, он требует больше внимания, нужно очистить кэш, обновить систему и просмотреть приложения, которые могут некорректно работать. Для этого нужно включать телефон в безопасном режиме, отключающем все посторонние приложения. Если при этом устройство не зависает, причина скорее всего именно в приложениях.

Ранее "Телеграф" рассказывал о лайфхаке, как зарядить телефон всего за 20 минут. Процесс пойдет в разы быстрее.