В простом украинском селе для школьников построили "укрытие будущего": посетители впечатлены (фото и видео)

В лицее Терешковской громады Полтавского района есть медицинский кабинет, душ, тренажерный зал, фонтанчики с питьевой водой. Для людей с особыми потребностями установлен подъемник и обустроен доступный туалет.

— Кто-то называет это подземной мини-школой, а мы называем образовательным хабом. Хотя по сути — это радиационное укрытие, — приглашает меня в обновленный подвал Терешковского лицея сельский голова Виталий Турпитько — участник АТО, майор внутренней службы в отставке, старший лейтенант Вооруженных сил Украины в отставке.

Я уже наслышана об этом помещении. И об оборудованном инклюзивном туалете, и о том, что здесь разрешается писать на стенах.

Захотелось увидеть все своими глазами.

"Как паны — разлеглись и учимся"

— Это вот подъемник для людей с ограниченными физическими возможностями, — показывает Виталий Петрович, как только мы спускаемся вниз по ступенькам.

Подъемник

— Скольким людям в лицее он может понадобиться?

— Есть один ребенок, правда, он учится онлайн. Не важно количество. Важна доступность для каждого. Это ведь не временное укрытие. Мы делали все качественно, с расчетом на долговечность. Ведь временное решение вопроса никогда не снимает проблему.

Ваши коллеги-телевизионщики из Полтавы, к слову, были поражены видом туалетов в укрытии (а здесь у нас шесть женских и пять мужских кабинок), потому что в некоторых школах им приходилось видеть ведра вместо унитазов, и даже в городских учебных заведениях до недавних пор существовали туалеты без перегородок.

Конечно, подъемник в общественных заведениях предусмотрен современными государственными строительными нормами (ГСН), так же, как и инклюзивный туалет. Подобные точки доступности – признак цивилизованности общества, но все еще воспринимаются нашими людьми скорее с удивлением.

— Сделать все по действующим требованиям не значит дороже, — продолжает Виталий Турпитько. — Зато наше укрытие абсолютно автономное. Здесь есть даже медицинский кабинет и душ, тренажерный зал и настоящий тир. Установлены фонтанчики с питьевой водой. Мы приобрели сюда новую мебель, мультимедийное оборудование, подвели интернет. Отапливается помещение дровами – установили современные твердотопливные пиролизные котлы с большим коэффициентом теплоотдачи. А на случай отключения электроэнергии есть мощный генератор, который стоит в укрытии.

Сельский голова Виталий Турпитько

Подземный образовательный хаб в Терешках действительно крутой.

Во-первых, просторный — почти 1000 квадратных метров более чем на 600 учеников. Все классные параллели имеют свою учебную комнату.

Хотя здесь учатся более 720 школьников, поскольку часть подвозят из гимназии села Ваци, которая является филиалом лицея. Там укрытие только строится.

Зрительно расширяют помещение и придают настроение разноцветные стены с рисунками, которые все еще совершенствуют учителя с художественными талантами.

Художественная роспись стен

Во-вторых, хаб инновационный.

Над дверью одного из классов замечаю абстрактный рисунок, выполненный белым мелом на черном фоне.

— Стены нашего укрытия функциональны. Это благодаря специальным краскам, которые на них нанесены. На стенах действительно можно писать мелом и вытирать написанное, то есть использовать как доску, — присоединяется к разговору заместитель директора по учебно-воспитательной работе лицея Валентина Шляхова.

Интересная диковинка для посторонних, но учителей и учеников Терешковского лицея действительно сложно удивить нововведениями и техническими новинками. Мультимедийные доски, использование гаджетов на уроках, очки виртуальной реальности — это для них привычно. Но что важно: вдруг воздушная тревога прервет учебный процесс, в укрытии они смогут продолжить изучать тему с использованием тех же технических средств.

– Это наш IT-хаб, где проходят цифровые уроки, – с чувством гордости показывает новенький класс учитель информатики Виталий Помаз. — Мультимедийную доску на базе операционной системы "андроид" мы используем в двух режимах: как большой планшет и как доску для рисования.

В классе двадцать планшетов и двенадцать комплектов VR-очков, а также лазерный цветной принтер, на котором можно распечатать любые документы, и 3D-принтер, предназначенный для объемной печати предметов разнообразного применения.

У первоклассников особенно яркий класс. Посредине, на мягком полу – столы со стульями для учебы, а под стенами – разноцветные пуфы для отдыха, ящики с игрушками.

Помещение для первоклассников в укрытии

Директор лицея Лариса Шевченко улыбается:

— В начале учебного года я поинтересовалась у первоклассников их впечатлениями об укрытии. "Супер! — ответил один мальчик. — Мы там, как паны — разлеглись и учимся". И я почувствовала, что самые маленькие школьники раскованы.

Укрытие же это не только о физической защищенности, но и о психологическом и психическом здоровье. Когда дети чувствуют себя в безопасности, стрессовая ситуация становится менее выраженной, насколько это возможно, а качество жизни улучшается.

Еще есть место для танцевального зала

В укрытии оборудован также класс безопасности, в котором учат домедицинской помощи, поведению на заминированной территории, спасательным операциям, в целом безопасности жизнедеятельности.

О тренажерном зале расскажем больше. Ведь он был создан и оборудован по желанию самих лицеистов.

Тренажерный зал в укрытии

Одиннадцатиклассница Александра Петришина вспоминает, что на этапе проектирования заказчики попросили детей написать проект на тему, какое пространство они хотели бы иметь в укрытии. Кто-то высказался за фотостудию, кто-то — за видеозал, еще кто-то — за музыкальную секцию. Но победу одержала идея обустроить в укрытии спортивный зал.

—- Взрослым может казаться важным одно, а молодежи — другое, — говорит девушка. — Очень важно, что старшие прислушиваются к нашему мнению. Теперь на переменах, если тревога долго продолжается, бегаем сюда разминаться. Здесь есть силовые тренажеры, шведская стенка, скамейка для отжимания.

— Со временем расширим это пространство, сделаем малый спортивный зал, — обещает председатель. — Чтобы, когда на уроке физкультуры прозвучит сирена, ученики могли спуститься в укрытие и продолжить занятия.

У главы громады есть и другие амбициозные планы. В подвальном помещении остается часть неиспользованной площади. Есть задумка обустроить на ней мобильный конференц-зал, который можно будет использовать во внеурочное время в качестве танцевального, актового или борцовского зала.

В планах также установка в укрытии мультимедийных комплексов в каждом из классов. Тогда учитель, выходя из своего кабинета в школе, будет просто брать флешку и продолжить урок в подземном классе.

— Капитальный ремонт этого укрытия мы делали поэтапно, и сейчас я вам покажу класс, который еще в прошлом году, до завершения ремонта, считался лучшим, — Виталий Турпитько показывает на выставленные в коридоре старые деревянные лавки, столы и парты. — На то время мы пытались создать более или менее приемлемые условия для обучения. Это пространство, конечно, нуждается в концептуальной перестройке.

Этот класс до перестройки считался лучшим в школе

— Действительно, тогда мы все тесно так сидели здесь и нам было не до учебы, — признается ученик 11 класса Юрий Стасов. — Теперь почти каждый класс имеет свою классную комнату. Мы сидим на мягких и мобильных, очень комфортных стульях, каких и в школе нет.

Класс на уроке в укрытии

— Помню, когда раздавался сигнал тревоги, ученики неохотно спускались в укрытие, в котором еще не был сделан ремонт, — рассказывает Саша Петришина. — Потому что на бетонном полу от шаркания ног поднималась пыль, а наши портфели и одежда становились белыми от мела на стенах. У одного моего одноклассника аллергия на пыль, и он больше получаса не выдерживал в помещении, потому что задыхался. Не то что сейчас. Стены оштукатурены специальным раствором и окрашены. Установлена новая вытяжка, вентиляция работает хорошо, воздух всегда свежий. Здесь легко дышится.

Строить дешево – просто

В каком состоянии находился подвал лицея на момент полномасштабного вторжения, теперь можно увидеть разве что на фотографиях.

— Это был типичный заброшенный советский подвал, — вспоминает сельский голова. — Заваленный песком, со старой электропроводкой, с лампочками, которые не дают света, с нерабочей вентиляцией… Пол не был залит бетоном. Стены не были оштукатурены. То есть о комфорте вообще речь не шла. И окна кругом. Представляете, если бы, не дай Бог, пошла взрывная волна, оно все бы разлетелось на мелкие кусочки.

Поэтому первым делом мы вычистили оттуда мусор. Затем заменили канализацию и сделали туалеты. Занесли туда столы, парты, поставили скамейки. Дети как-никак уже были в безопасности.

Но уже через год обычный подвал стал настоящей подземной мини-школой.

— В Киеве, если проанализировать закупки на Prozorro, подобные укрытия делают за 40 миллионов гривен. А мы капитально отремонтировали меньше чем за десять, — довольно улыбается Виталий Турпитько. – И я вам скажу: это очень просто. Просто не нужно воровать деньги! Мы нашли нормальных подрядчиков, они все сделали на совесть.

Благодаря тому, что громада прошла отбор в швейцарско-украинский проект "DECIDE: Відбудова" по восстановлению школ, капитальный ремонт укрытия обошелся ей в 4,5 миллиона гривен. Столько же на условиях софинансирования добавили международные партнеры. Часть этих денег, кстати, — 50 тысяч гривен — была дополнительно выделена на обустройство детской мечты — тренажерного зала. (Справка: проект DECIDE — "Децентрализация для развития демократического образования" направлен на поддержку реформ в образовании и реализуется в 16 громадах пяти областей Украины, в том числе Полтавской).

Терешковская громада строит школьное противорадиационное укрытие с нуля в селе Ваци площадью 360 квадратных метров, которое будет вмещать 150 человек. По словам Виталия Турпитько, оно будет еще лучше, с учетом недостатков уже существующего. К сожалению, говорит, для его строительства, которое началось в начале октября этого года, не удалось получить ни копейки ни от государства, ни от области. Поэтому местные депутаты приняли политическое решение и выделили 15 миллионов гривен из своего бюджета, поскольку подорожали и строительные материалы, и работы, и требования ГСН изменились.

Если ничего не помешает, весной следующего года оно будет сдано в эксплуатацию.

А до этого дети из Вацов будут ездить на учебу в Терешки школьным автобусом. До этого села не такое большое расстояние — чуть более десяти километров, но в громаде посчитали, что целесообразнее в нем будет сделать отдельное укрытие, чтобы оно было доступным для всех категорий населения.

Школьный автобус

Автобус для подвоза детей турецкого-украинского производства "Тесма" – еще один предмет гордости сельского головы.

— Наши дети во всем должны чувствовать заботу взрослых, — объясняет Виталий Турпитько. — Салон этого комфортабельного автобуса на тридцать мест имеет подсветку сидений, а под каждым сиденьем место для рюкзака. Он оборудован также кондиционером и системой пожаротушения двигателя. А еще экономно потребляет горючее.

К тому же очень сильно выручает муниципальный маршрут. Еще одна новенькая "Тесма" (в общей сложности их у нас четыре и еще собираемся докупить несколько) курсирует трижды в день по 13 селам громады, поэтому автобусом удобно добираться тем, кто, скажем, остается в школе на дополнительные занятия. У нас только вне школы работает 12 кружков. В самом лицее два спортивных зала, где занимаются все желающие жители громады. То есть материально-техническую базу лицея используем максимально. Будем совершенствовать и укрытие, чтобы к нему был лучшим доступ для уязвимых слоев населения.

Ремонт и обустройство школьных укрытий — лишь часть того, что делается для безопасности детей в Терешковском лицее. Недаром громаду часто называют детоцентричной.

Фото автора, Полтавской ОВА, портала "Децентрализация"