Байден скандально высказался в сторону сторонников Трампа, ему пришлось оправдываться

Республиканцы сразу использовали это против демократов

Менее недели осталось до выборов президента в США, и предвыборные страсти бушуют. Действующий глава Штатов Джо Байден, реагируя на расистские высказывания сторонника кандидата в президенты Дональда Трампа, резко высказался в его сторону.

Как пишет Axios, это произошло во время видеозвонка с прогрессивной группой Voto Latino. Байден отвечал на комментарий комика Тони Хинчклиффа, который в воскресенье на митинге Трампа назвал остров Пуэрто-Рико "островом мусора".

"Единственный мусор, который я вижу — это его сторонники. Его демонизация латиноамериканцев бессовестна и это не по-американски", — заявил глава Белого дома.

Белый дом быстро отреагировал, заявив, что президент имел в виду только комика, а не всех сторонников Трампа. Там иначе интерпретировали слова Байдена.

"Единственный мусор, который я вижу, что плавает там — это мусор его сторонников", — говорится в стенограмме администрации.

Соратник Трампа Джей Ди Вэнс назвал комментарии Байдена "отвратительными". Он использовал это для дискредитации Демократической партии.

"Камала Гаррис и ее босс Джо Байден нападают на половину страны. Этому нет оправдания. Я надеюсь, что американцы это отвергнут", — заявил он.

Вскоре Байден опубликовал в соцсети Х пост по єтому поводу. В публикации он объяснил свои слова.

"Ранее сегодня я назвал ненавистническую риторику в адрес Пуэрто-Рико, брошенную поклонником Трампа на его митинге в Мэдисон-сквер-гарден, мусором — и это единственное слово, которое я могу придумать, чтобы описать это. Его демонизация латиноамериканцев бессовестна. Это все, что я хотел сказать", — подчеркнул президент.

Как сообщал "Телеграф", 28 октября президент США Джо Байден принял участие в досрочном голосовании на президентских выборах. Глава Белого дома отдал свой голос в штате Делавер и поддержал кандидатку от Демократической партии Камалу Гаррис, для чего ему пришлось 40 минут стоять в очереди бок о бок с обычными гражданами.