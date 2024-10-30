В Киеве прогнозируют облачность и дожди: ждать ли серьезного похолодания

В город пришла настоящая мокрая и пасмурная осень

Погода в начале недели в столице держалась облачной и сухой. В ближайшие дни синоптическая ситуация почти не изменится, но в город придут мелкие дожди.

Температура в течение 30 октября-1 ноября не опустится ниже +12 градусов днем и +6 градусов ночью. Такой прогноз дали специалисты с Sinoptik.

В среду, 30 октября, будет держаться облачная погода. Днем начнется мелкий дождь, который закончится еще до вечера. Температура воздуха днем повысится до +13 градусов, а ночью упала до +6 градусов. Максимальные порывы ветра ожидаются днем – легкие 1 м/с.

Четверг, 31 октября, также принесет в город облачность, но без дождя. Показатели термометров днем вырастут до +12 градусов, а ночью опустятся до +8 градусов. Наибольшие порывы ветра будут утром – легкие 2 м/с.

Облака, что будут властвовать в пятницу, 1 ноября, с самой ночи, исчезнут с неба уже вечером. Осадков не прогнозируется. Дневная температура зафиксируется около +13 градусов, а ночная – +7 градусов. Сила ветра в этот день не превысит легких 3 м/с.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, в каких регионах прогнозируются дожди, мокрый снег и опасный ветер на конец октября и начало ноября.