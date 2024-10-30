Превысил в сотни раз? В Киеве показатель загрязненности воздуха переполошил горожан

На Оболони может быть максимальный уровень загрязнения из всех возможных

В среду, 30 октября, качество воздуха в Киеве, в отдельных районах, оставляет желать лучшего. Согласно данным мониторинговой платформы SaveEcoBot, в нескольких районах столицы наблюдается повышенная концентрация пыли. В то же время данные мониторинговой платформы Aqicn вообще поражают воображение — на Оболони может быть максимальный уровень загрязнения из всех возможных.

Как свидетельствует информация на сайте платформы SaveEcoBot, вредный уровень пыли в воздухе для чувствительных групп населения наблюдается в Святошинском и Голосеевском районах города.

Примечательно, что, согласно данным мониторинговой платформы Aqicn, уровень загрязнения в Оболонском районе Киева достиг опасной отметки в 500 единиц, что является наибольшим показателем из всех возможных. Однако это может быть сбой в системе. Чрезвычайно высокий показатель не мог не переполошить киевлян. В то же время другие платформы по мониторингу качества воздуха эту информацию не подтверждают.

В то же время, как утверждают в КГГА, уровень загрязненности воздуха низкий, а радиационный фон – в норме.

"По состоянию на 08:00 30 октября уровень загрязненности атмосферного воздуха в Киеве низкий. Радиационный фон во всем городе нормальный. Об этом сообщает Департамент защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА", — говорится в сообщении.

Индекс качества атмосферного воздуха рассчитывается по формуле NowCast (US EPA) для главного загрязняющего воздуха – мелкодисперсной пыли фракции PM2.5. Среди последствий вдыхания такого воздуха для здоровья человека могут быть: дискомфорт при дыхании у людей с заболеваниями легких, таких как астма, а также у людей с сердечными заболеваниями, детей и пожилых людей.

Развернуты данные по уровню загрязнения атмосферного воздуха по адресу: улица Пшеничная, 2а в городе Киев:

Развернуты данные по уровню загрязнения атмосферного воздуха по адресу: улица Китаевская, 22 в городе Киев:

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