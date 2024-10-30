В Британии горит завод атомных подлодок. Есть пострадавшие, местные жители в панике (фото, видео)

Полиция называет возгорание значительным

На заводе крупнейшей оборонной компании Великобритании BAE Systems в Барроу-ин-Фернессе случился пожар. В результате происшествия есть пострадавшие.

Об этом пишет Mirror. Отмечается, что возгорание произошло в Devonshire Dock Hall (DDH), огромном судостроительном комплексе и складе, входящем в состав верфи BAE Systems.

"На заводе BAE Systems, где производятся британские атомные подводные лодки, вспыхнул крупный пожар. Полиция называет возгорание "значительным". На фотографиях и видео, размещенных в сети, видно, как пламя и дым заполняют ночное небо над штаб-квартирой", — говорится в материале.

По данным газеты, в результате пожара на заводе пострадали два человека.

"В настоящее время пожарные бригады борются с пожаром в районе систем BAE в Барроу. Жителям этого района рекомендуется держать окна и двери закрытыми. Мы ценим ваше сотрудничество, пока мы разбираемся с инцидентом", — сказали в пожарно-спасательной службе.

Местные жители поделились своими опасениями, что сильный пожар может иметь "действительно плохие" последствия. Они поделились в социальных сетях несколькими фотографиями пожара и выразили обеспокоенность за безопасность.

BAE Systems — крупнейший оборонный подрядчик в Европе, обслуживающий Министерство обороны, поэтому жители Барроу вдействительно беспокоятся, что любой инцидент там может оказаться особенно серьезным.

Один обеспокоенный житель написал в Facebook: "А что там с ядерной штукой?" Другой написал: "Разве это не очень плохо?… Я просто подумал об атомных подлодках". Третий добавил: "Это ужасно". Другие выразили обеспокоенность за тех, кто работает на объекте.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Одессе случился крупный пожар на складах. Из-за этого люди оказались заблокированы в электричке.