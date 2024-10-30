Дымка с запахом гари накрыла Днепр. Как выглядит город и что с воздухом (видео)

Сколько баллов воздух, показал "Телеграф"

В среду 30 октября Днепр накрыл сильный туман. Жители города сообщают, что в воздухе также есть неприятный запах.

Об этом сообщают местные телеграммы-каналы. На опубликованных кадрах заметен сам туман. А жительница города говорит, что ко всему этому добавился запах горелого.

"Просто какой-то капец. Что это вообще? Просто молоком все стоит. Я думала, это туман выглядит, а тут вонь", — говорит женщина на видео.

Осторожно! На видео присутствует нецензурная лексика!

Тем не менее, в публикации к материалу пользователи пишут, что на улице просто туман. Также добавили, что ничего не воняет.

Качество воздуха в Днепре

По данным сайта saveecobot, на 09:00, 30 октября 2024 года воздух равен 75 – это умеренный уровень загрязнения атмосферного воздуха, который может вызвать незначительный дискомфорт при дыхании у чувствительных людей.

Воздух в Днепре 30 октября

А какая у вас ситуация с погодой?

Ранее "Телеграф" писал, что 28 октября в Киеве зафиксировали временное ухудшение качества воздуха. В большинстве районов столицы повышена концентрация пыли. А также рассказывали, что Киевское море катастрофически обмелело, а вода отступила на сотни метров. На водохранилище появились многочисленные мели, а там, где раньше была вода, видно много островков.