Ваши предки знали цену алкоголю, если у вас такая фамилия: проверьте ее в списке

Некоторые из них достаточно распространены в настоящее время в Украине

Украинские фамилии таят в себе историю жизни наших предков. Они могут рассказать о привычках, внешности, хобби и даже сфере их деятельности. Некоторые из родовым имен говорят о том, что раньше предки занимались производством спиртных напитков.

Об этом пишет Львовский языковед Юлиан Редько в своей книге "Современные украинские фамилии". Он указал, какие родовые имена получали люди, занимавшиеся производством вина и пива.

Всего таких фамилий насчитывается семь. Некоторые из них достаточно распространены в настоящее время в Украине.

Так, с производством пива и вина связано возникновение этих родовых имен:

Бражник;

Винник;

Пивовар;

Хмиляр;

Солодовник;

Винар;

Виняр.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие фамилии давали людям, которые имели божественный голос и умели замечательно петь. Всего таких родовых имен насчитывается четыре в Украине. У одного из них есть тысячи носителей по всей стране. Однако одну из них можно назвать действительно редкой. Она принадлежит всего лишь четырем украинцам.