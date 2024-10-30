Бумажной волокиты станет меньше? Минобороны анонсировало важные изменения для военных

Эти изменения ждали защитники

Минобороны сократило перечень имущества военных, подлежащего возврату. Теперь только бронежилет и каска должны быть возвращены после службы.

Как сообщил министр обороны Рустем Умеров, спальники, карематы, фляги и другие вещи будут оставаться у бойцов. Беспокоиться об их сдаче военным больше не придется.

"Эти изменения внедряем приказом Минобороны. Эти изменения очень ждали наши воины. Они должны фокусироваться на боевых задачах, а новое обмундирование мы всегда предоставим. Продолжаем работать над упрощением системы обеспечения, чтобы повысить эффективность наших защитников", — говорится в сообщении.

Напомним, за время полномасштабного вторжения в Силы обороны уже было призвано более миллиона украинцев. Как заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко, планируется мобилизовать еще 160 тысяч граждан. Это позволит укомплектовать подразделения до 85% потребности.

Как сообщал "Телеграф", военное положение и мобилизацию продлили еще на 3 месяца. За принятие документов выступило большинство народных избранников – 304. Решение предусматривает продление особого правового режима до 7 февраля 2025 года.