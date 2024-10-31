Несколько минут времени и все сохраненные витамины: как правильно приготовить брокколи (видео)

Большинство полезных витаминов будет сохранено

Брокколи считается одним из наиболее полезных видов капусты, поскольку оно богато питательными веществами и витаминами. Поэтому очень важно, чтобы это растение было частью питания каждого человека с раннего возраста. Из брокколи готовят супы-пюре, запекают с мясом или обжаривают с панировочными сухарями и сыром.

Чтобы сохранить все полезные свойства брокколи важно знать, как ее правильно готовить. В противном случае, питательные элементы могут быть утрачены. О том, как правильно приготовить брокколи, чтобы она оставалась полезной, рассказал блоггер в своем TikTok-аккаунте My Real Food.

Как правильно варить брокколи

Так, сначала блоггер погрузил соцветия брокколи в кипяток и, держа его за стебель, ждал несколько минут. Затем он просто отрезал соцветия и подал его так, как считал нужным — можно даже просто сырым как перекус. А стебель продолжал варить в кастрюле, пока он не стал мягким.

После этого блоггер нарезал вареный стебель на продолговатые кусочки и обжарил на сковороде с добавлением соевого соуса. Таким образом он получил вкусный гарнир, богатый витаминами. Вкус стебля брокколи немного отличается от соцветия, но также может понравиться всем поклонникам этого растения.