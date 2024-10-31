Укр

Несколько минут времени и все сохраненные витамины: как правильно приготовить брокколи (видео)

Автор
Мария Швец
Дата публикации
Читати українською
Автор
Эти советы вам понадобятся
Эти советы вам понадобятся. Фото ru.freepik.com

Большинство полезных витаминов будет сохранено

Брокколи считается одним из наиболее полезных видов капусты, поскольку оно богато питательными веществами и витаминами. Поэтому очень важно, чтобы это растение было частью питания каждого человека с раннего возраста. Из брокколи готовят супы-пюре, запекают с мясом или обжаривают с панировочными сухарями и сыром.

Чтобы сохранить все полезные свойства брокколи важно знать, как ее правильно готовить. В противном случае, питательные элементы могут быть утрачены. О том, как правильно приготовить брокколи, чтобы она оставалась полезной, рассказал блоггер в своем TikTok-аккаунте My Real Food.

Как правильно варить брокколи

Так, сначала блоггер погрузил соцветия брокколи в кипяток и, держа его за стебель, ждал несколько минут. Затем он просто отрезал соцветия и подал его так, как считал нужным — можно даже просто сырым как перекус. А стебель продолжал варить в кастрюле, пока он не стал мягким.

После этого блоггер нарезал вареный стебель на продолговатые кусочки и обжарил на сковороде с добавлением соевого соуса. Таким образом он получил вкусный гарнир, богатый витаминами. Вкус стебля брокколи немного отличается от соцветия, но также может понравиться всем поклонникам этого растения.

Теги:
#Лайфхак #Броколі #Приготування