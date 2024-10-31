На Украину сунет циклон со снегом: когда ждать и какие области заметет
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Похолодание начнется уже со 2 ноября
На территорию Украины надвигается резкое похолодание, которое в некоторые регионы принесет снег. Уже в воскресенье и в понедельник, 3 и 4 ноября, мокрый снег выпадет в северо-восточных и восточных областях страны.
Температура воздуха снизится до минусовых отметок, а термометры будут показывать от +3 до -3 градусов. По данным Украинского гидрометцентра, такие погодные условия повлечет за собой активный циклон из Скандинавии.
Ухудшение погодных условий
Похолодание начнется со 2 ноября. Температура воздуха существенно снизится — днем столбики термометров будут показывать только +4…+6 градусов. В южных областях и Закарпатье будет несколько теплее — до +11 градусов.
Что ждать в ближайшие дни
Пятница и суббота без осадков, однако усилится ветер. В субботу начнется дождь, который в воскресенье перейдет в мокрый снег в северо-восточных и восточных регионах, а именно в Сумской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях. Синоптики предупреждают водителей этих областей о необходимости сменить летнюю резину на зимнюю.
До 2 ноября дневная температура еще будет держаться выше +10 градусов. В южной части страны воздух будет прогреваться до +18 градусов. Однако уже с воскресенья ночная температура подойдет к нулю, а в некоторых регионах опустится до -3 градусов. Дополнительный дискомфорт будет создавать порывистый холодный ветер, который усилится в пятницу и субботу.
В столице температурные показатели тоже резко снизятся. Если до 1 ноября дневная температура будет превышать +10°, то после этой даты максимальные дневные показатели не будут подниматься выше +4…+6°. В ночные часы температура будет приближаться к нулю.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о прогнозе погоды в Украине на ноябрь. Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал известный синоптик Игорь Кибальчич.